Alfa Romeo: nel 2023 conosceremo il piano di rilancio nel dettaglio

Alfa Romeo è impegnata nel rilancio nel segmento premium del mercato auto. Questo rilancio arriverà a livello globale dato che secondo il gruppo Stellantis la casa automobilistica del Biscione è l’unico brand premium globale tra tutti i suoi 14 marchi.

Sappiamo già che nei prossimi anni la gamma dello storico marchio milanese subirà profonde mutazioni. Del resto è stato lo stesso numero uno del brand, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato a ripeterlo in varie occasioni. Si parla di almeno una nuova auto all’anno da qui ai prossimi 5 anni.

Nel 2023 Alfa Romeo rivelerà nel dettaglio il suo piano di rilancio da qui al 2028

A proposito del futuro piano di rilancio di Alfa Romeo, secondo quanto riporta Autocar, Imparato avrebbe promesso che nel corso del prossimo anno avrebbe rivelato nel dettaglio il piano di rilancio del marchio da qui al 2028.

Ovviamente in base a quanto trapelato fino ad ora abbiamo un’idea abbastanza precisa su quello che accadrà in futuro. Ad esempio sappiamo già che il primo modello ad arrivare sarà un SUV compatto che forse si chiamerà Brennero e che sarà prodotto in Polonia nello stabilimento Stellantis di Tychy.

Poi dovrebbe toccare alla nuova generazione di Giulia che diventerà molto probabilmente una Shooting Brake e alla nuova generazione di Stelvio. Sempre nei prossimi anni debutterà la nuova GTV che prenderà il posto dell’attuale Giulia nella gamma del Biscione come unica berlina del marchio. L’auto però avrà uno stile ancora più sportivo del modello attuale.

Sempre nei prossimi anni, molto probabilmente nel 2027 toccherà ad un SUV di segmento E che potrebbe diventare la nuova top di gamma della casa automobilistica del Biscione. La vettura in questione dovrebbe rappresentare il non plus ultra del lusso, del design, della tecnologia e delle prestazioni di Alfa Romeo. L’auto inoltre dovrebbe consentire al Biscione di essere protagonista nei mercati premium più importanti del mondo.

Questo senza dimenticare il probabile arrivo di auto in edizione limitata. Si dovrebbe trattare di vetture sportive che fanno parte del passato del marchio come Duetto e 33 Stradale. Vedremo dunque nei prossimi mesi cos’altro emergerà e soprattutto se da parte di Imparato arriveranno altre succose anticipazioni sul futuro dello storico marchio milanese che di certo con Stellantis tornerà al centro delle attenzioni a livello globale.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: sospensioni e sterzo di Giorgio per le future auto della casa automobilistica del Biscione

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!