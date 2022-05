Aston Martin: ex Ferrari nuovo CEO

Aston Martin Lagonda ha nominato l’ex capo della Ferrari Amedeo Felisa come suo nuovo amministratore delegato mentre la casa automobilistica di lusso britannica lavora per emulare il successo della casa automobilistica italiana ed elettrizzare il suo marchio. Felisa subentrerà con effetto immediato a Tobias Moers, che è entrato a far parte dell’azienda nel 2020 dal marchio AMG ad alte prestazioni dell’azionista Mercedes-Benz e ha ricoperto il ruolo di CEO e Chief Technical Officer.

Amedeo Felisa: l’ex Ferrari è il nuovo numero uno di Aston Martin

Felisa attualmente fa parte del consiglio di amministrazione dell’Aston Martin e ha guidato la Ferrari dal 2008 al 2016 quando faceva ancora parte del gruppo Fiat. Più di recente, Felisa è stata consulente speciale di Silk – FAW, una joint venture tra la società di progettazione e ingegneria automobilistica statunitense Silk EV e la casa automobilistica cinese FAW .

Il miliardario Lawrence Stroll è andato in soccorso del marchio automobilistico preferito da James Bond meno di due anni fa mentre si trovava in profonda crisi. Stroll ha supervisionato un rinnovamento della produzione presso l’Aston Martin per aumentare i margini e aiutarla a diventare più simile alla rivale Ferrari con ordini di auto più personalizzati.

Ora il maggiore azionista e presidente esecutivo della casa automobilistica, Stroll ha detto a Reuters che Moers aveva stabilizzato l’azienda quando “aveva bisogno di produzione immediata, attenzione operativa”, ma ora Aston Martin aveva bisogno di un CEO per “concentrarsi sul quadro più ampio”.

Aston Martin prevede di lanciare la sua prima auto completamente elettrica nel 2025. La casa inglese ha anche nominato l’ex dirigente Ferrari e BMW Roberto Fedeli come suo direttore tecnico. Le ultime nomine arrivano pochi mesi dopo che anche l’ex capo dell’ufficio finanziario della società ha lasciato la casa inglese.

L’analista di Jefferies Philippe Houchois ha scritto in una nota che il nuovo CFO di Aston Martin e la nomina di Felisa “si spera contribuiranno a stabilizzare il management in tutta l’azienda”. Mercoledì, l’Aston Martin ha registrato una perdita ante imposte più ampia di 111,6 milioni di sterline (139,15 milioni di dollari) per il primo trimestre, rispetto a una perdita di 42,2 milioni di sterline dell’anno precedente, che era ampiamente in linea con le aspettative.

