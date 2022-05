Ferrari vieta a Justin Bieber di acquistare le sue auto

Justin Bieber non potrà più guidare le Ferrari. Il cantante è un grande fan del brand del cavallino rampante, ma non si metterà più al volante di nessuno delle sue super car. Questo in quanto l’azienda italiana ha deciso di non vendergli più veicoli, ritenendo che il suo comportamento al volante non sia dei più adeguati al prestigio dell’azienda.

Ferrari: Justin Bieber non potrà mai più acquistare una super car del cavallino rampante

In questo modo l’artista viene bannato e non potrà acquistare più modelli. Bieber nel 2015 ha acquistato una Ferrari 458 e le cure che gli ha riservato hanno fatto infuriare i vertici della casa automobilistica di Maranello.

Il comportamento dei clienti della Ferrari è un pilastro essenziale del glamour del marchio, ma il comportamento di Bieber non sarebbe all’altezza del progetto. Per questo motivo, i venditori Ferrari hanno già ricevuto la notifica secondo cui dovranno rifiutare di vendere al cantante una qualsiasi delle loro auto.

La decisione drastica è dovuta al comportamento del cantante quando possedeva la 458. In una serata fuori durante il suo periodo più buio, Justin Bieber ha dimenticato dove aveva lasciato la sua macchina e l’ha trovata solo dopo due settimane di intense ricerche da parte del suo staff. Inoltre ne cambiò colore e lo mise all’asta, due azioni che non hanno sicuramente fatto piacere ai responsabili del cavallino rampante.

L’auto da bianco (colore originale) diventò di colore blu elettrico. La modifica è stata fatta senza sentire il parere della Ferrari. Inoltre il cantante fece cambiare anche i cerchi in lega, i bulloni a vista e il colore dello stemma del Cavallino Rampante sul volante.

Nonostante l’artista si sia sbarazzato di quell’auto che la Ferrari gli aveva preparato in esclusiva nel 2017, solo ora il marchio del Cavallino Rampante ha deciso ufficialmente di agire. Adesso il cantante sembra abbia deciso di condurre una vita più tranquilla, senza eccessi e con una rinnovata popolarità, ma a Maranello ormai hanno deciso di bandirlo per sempre.

