Jeep: futuro pickup compatto in arrivo?

Jeep Jeepster è il nome che secondo alcuni la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis potrebbe utilizzare in futuro per denominare un nuovo modello che forse potrebbe essere un pickup compatto che sarebbe venduto in Nord America.

A proposito di questo fantomatico modello, del cui futuro arrivo al momento non vi sono notizie certe, nelle scorse ore sul web è emerso un nuovo render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro e ipotetico modello qualora Jeep decidesse sul serio di portarlo sul mercato.

Jeep Jeepster: sarà questo il suo aspetto?

Si tratta dell’ipotesi di Kleber Silva, un artista virtuale con sede in Brasile noto come KDesign AG sui social media. L’autore del render è chiaramente partito dal recente teaser del futuro Jeep B-SUV, mostrato da Stellantis lo scorso 1 marzo, per ipotizzare l’aspetto di questa futura ed eventuale vettura.

Un simile modello ben si presterebbe come nuova entry level di Jeep in Nord America. Del resto in quel continente i pickup compatti spopolano come dimostrano i numeri di vendita di modelli quali Ford Maverick e Hyundai Santa Cruz che sarebbero i suoi diretti rivali sul mercato.

Difficilmente invece questa auto arriverebbe dalle nostre parti dato il ristretto interesse che i pickup hanno in Europa. Non sappiamo quanto effettivamente converrebbe a Jeep esportare questa eventuale auto nel vecchio continente.

Di certo però il modello avrebbe grande successo in America latina dove potrebbe rappresentare una alternativa più lussuosa e costosa di Fiat Strada che spopola in Brasile. Vedremo dunque se i dirigenti di Jeep terranno in considerazione il suggerimento.

Ti potrebbe interessare: Jeep Meridian: la casa americana punta a raddoppiare le vendite grazie al nuovo SUV di segmento D le cui prenotazioni si sono aperte in questi giorni

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!