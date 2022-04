Fiat Strada, leadership consolidata in Brasile: l’ennesimo primato

Nessuna vettura è stata venduta in 7mila unità al mese del 2022 per quanto concerne il mercato Brasile. Nessuna autovettura, poiché esiste un’eccezione: il pick-up Fiat Strada, un veicolo commerciale. Per il terzo mese consecutivo il modello della principale Casa automobilistica italiana ha infranto la barriera delle 7 mila immatricolazioni: 7.409 a febbraio, 7.567 a marzo e 7.521 ad aprile (fino al 28).

Fiat Strada, come lui nessuno mai in Brasile: terzo mese consecutivo oltre le 7 mila unità vendute nonostante la crisi degli approvvigionamenti

Gli ampi favori conquistati da Fiat Strada ne certificano la capacità di andare incontro alle esigenze moderne della filiera locale. Nello specifico, di coloro che desiderano un pick-up, pronto per ogni occasione. Così ha saputo tagliare dei traguardi considerevoli, specialmente viste le difficoltà patite dall’industria. La crisi internazionale non ha, infatti, risparmiato neppure il Brasile, analogamente a qualsiasi altra area del mondo.

Nonostante mantenga i numeri al di sopra di tutte, lo stesso Fiat Strada avrebbe potuto performare meglio in condizioni “normali”. Difatti, il Costruttore ha sofferto la mancanza di parti, colpita dalla famigerata carenza di microchip e delle materie prime. Forse una litania, di certo una realtà. L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ha provocato un brusco rallentamento (o addirittura blocco) delle catene di approvvigionamento.

A ogni modo, il Fiat Strada è un punto fermo della gamma torinese e dell’intero gruppo Stellantis. Nel 2021, quando è diventato re delle vendite, soppiantando Chevrolet Onix, ha scontato appena due mesi negativi: settembre (5.772) e ottobre (6.129). In tutti gli altri, il nuovo Fiat Strada ha piazzato più di 9.000 unità, eccetto una volta. E anche allora si è difeso in maniera egregia, a quota 8.534. Lo scorso anno Fiat Strada ha totalizzato 109.107 vendite, per una media mensile di 9.092.

Quest’anno, nonostante le 6.716 immatricolazioni di gennaio, la media è di 7.303. Il pickup Fiat guida la classifica annuale con 29.213 unità. La sfida è chiudere il mese di aprile con più di 30mila iscrizioni. I prossimi giorni permetteranno di capire se l’obiettivo sia stato per davvero portato a termine. Qualora riuscisse nell’impresa l’azienda avrebbe di che dirsi orgogliosa, ma probabilmente lo è a prescindere. Nessuno come il Lingotto ha avuto la capacità di reggere al vento di tempesta.

