Alfa Romeo: sospensioni e sterzo di Giorgio per le future auto

Sappiamo da tempo che le future auto di Alfa Romeo saranno costruite su piattaforme della famiglia Stellantis. La cosa ovviamente ha fatto storcere il naso a più di qualcuno tra i numerosi fan del Biscione. Tuttavia sembra probabile che alla casa del Biscione venga offerta una certa flessibilità quando si tratta di sospensioni e sistemi di telaio, in particolare per i suoi modelli più esclusivi.

Alfa Romeo: il meglio della piattaforma Giorgio sarà mantenuto nelle future auto

Autocar ha precedentemente segnalato che il product boss Alfa Romeo Daniel Guzzafame ha dichiarato: “Vogliamo mantenere le cose buone dalla piattaforma Giorgio”. Si pensa che l’hardware dello sterzo e delle sospensioni di Giorgio possa essere adattato per le nuove piattaforme Stellantis.

In particolare, Maserati è il primo marchio al di fuori dell’Alfa Romeo a utilizzare l’hardware Giorgio, con il suo nuovo SUV Grecale che viaggia su una versione riprogettata della piattaforma. Il Grecale sarà disponibile come veicolo elettrico nel 2023, ma nessuna delle due aziende ha fornito alcuna indicazione su quando la piattaforma ospiterà un propulsore elettrico.

Secondo quanto riferito, il grande SUV elettrico proveniente dall’Alfa Romeo e probabilmente posizionato come un rivale esclusivo e dinamico della nuova Lotus Eletre, potrebbe quindi fondere elementi dell’eredità ICE e piattaforme EV su misura, al fine di differenziarlo dagli altri elettrici Stellantis SUV, come la prossima Jeep EV e Opel Manta.

Ad Autocar è stato inoltre assicurato da Imparato che tutte le Alfa Romeo sono ancora in fase di sviluppo e affinamento da parte degli ingegneri dell’azienda presso lo storico circuito di prova di Balocco, nel nord Italia. Insomma un’altra notizia molto interessante per lo storico marchio milanese che dunque anche in futuro continuerà a puntare con le sue nuove auto su alcune caratteristiche molto apprezzate dai clienti relative alla piattaforma Giorgio.

