Alfa Romeo lancia anche in Spagna Giulia e Stelvio Estrema

Alfa Romeo ha annunciato una novità importante nelle scorse ore per quanto concerne la Spagna. Infatti la casa automobilistica del Biscione ha comunicato di aver iniziato a commercializzare la sua nuova edizione speciale Estrema nel mercato spagnolo, disponibile sia nella Giulia che nella Stelvio, secondo una dichiarazione del marchio premium che fa parte del gruppo Stellantis.

Il design esterno si distingue per il rivestimento in fibra di carbonio sugli alloggiamenti degli specchietti e sul frontale. Inoltre, presenta toni in elementi come il logo specifico ‘Estrema’, il paraurti, i cerchi in lega da 19 pollici sulla Giulia e 21 pollici sulla Stelvio, e le pinze dei freni.

Si aprono le vendite in Spagna per Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema

All’interno, include finiture in fibra di carbonio e sedili in Alcantara. Le cuciture rosse su plancia, sedili, volante e leva del cambio esaltano ulteriormente l’aspetto “racing” del modello. I modelli Estrema hanno un motore turbo a benzina da 2,0 litri da 280 cavalli o un motore turbodiesel da 2,2 litri da 210 cavalli, entrambi in combinazione con un cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale Q4.

Inoltre, questa edizione speciale monta sospensioni attive di nuova serie. Il sistema di controllo Alfa Active Suspension gestisce sospensioni e ammortizzatori in costante interazione con il CDC (Chassis Domain Control) e il DNA, calibrandone l’intervento in base alla modalità selezionata.

Fa parte della dotazione di serie, invece, anche il differenziale meccanico a slittamento limitato, che garantisce stabilità ed elevato controllo in ogni condizione di aderenza, e distribuisce coppia e trazione anche in uscita di curva, alle alte velocità e in accelerazione. Vedremo che accoglienza riceverà la nuova edizione speciale delle due auto di Alfa Romeo in questo mercato automobilistico che è tra i più importanti del nostro continente.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo 8C Competizione: all’asta un raro esemplare con pochi km

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!