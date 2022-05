Fiat e Peugeot prima e seconda in Argentina ad aprile

Fiat e Peugeot regalano a Stellantis un ottimo risultato in Argentina per quanto riguarda le vendite del mese di aprile del 2022. Infatti sono delle due case automobilistiche le due auto più vendute in assoluto in quel mercato. Al primo posto per il 15 esimo mese di fila troviamo Fiat Cronos. Quello della berlina della principale casa automobilistica italiana è ormai un dominio in Argentina simile a quello del pickup Strada in Brasile.

Fiat Cronos e Peugeot 208 dominano nelle vendite in Argentina ad aprile 2022

Ricordiamo che questa vettura viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Ferreyra vicino alla città di Cordoba da dove poi viene esportata in tutto il continente Brasile compreso. La vettura di Fiat il mese scorso ha ottenuto un totale di 2.675 unità immatricolate. Al secondo posto tra le auto più vendute in Argentina nel mese di aprile 2022 troviamo Peugeot 208. Anche questa auto viene fabbricata in quel paese da Stellantis presso lo stabilimento di El Palomar.

La vettura della casa automobilistica del Leone il mese scorso ha ottenuto un totale di 1.872 unità. Nella top ten delle auto più vendute il mese scorso in quel paese entra anche un’altra auto del gruppo Stellantis. Ci riferiamo alla Citroen C4 Cactus che con 580 unità immatricolate si piazza al nono posto delle auto più vendute in quel paese il mese scorso.

Continua il buon momento di Stellantis in Sud America. Tra i risultati del Brasile, quelli dell’Argentina e quelli degli altri paesi, il gruppo automobilistico vede crescere sempre di più le sue vendite in quel continente. Tra l’altro sono in arrivo moltissime novità che dovrebbero incrementare di molto le vendite del gruppo guidato da Carlos Tavares in quel continente.

