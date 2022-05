Fiat: un crossover elettrico sostituirà la 500L?

Risale agli scorsi giorni l’annuncio della Fiat, secondo cui porterà avanti le operazioni in Serbia, con ambizioni ancora più importanti. Difatti, presso il suo stabilimento di Kragujevac fabbricherà nuove vetture elettriche a partire dal 2024. Per il progetto in questione il Lingotto ha paventato un investimento di 190 milioni di euro. Una cifra che sarà sostenuta solo in parte dall’azienda. Difatti, la maggiore Casa automobilistica italiana ha raggiunto un accordo con le autorità locali.

Per rinnovare l’ex fabbrica della Zastava, rilevata nel 2019 dall’allora gruppo Fca, la Serbia, proprietario di circa il 33 per cento della joint venture costituita in occasione della cessione dell’impianto, contribuirà all’impegno finanziario con 48 milioni di euro. La prima vettura a uscire dalla catena di montaggio sarà di Fiat e occuperà il posto lasciato dalla monovolume 500L.

Il primo modello che uscirà dall’ammodernato centro di Kragujevac sarà Fiat: si pensa a un crossover elettrico in sostituzione di 500L

Stando alle ultime voci trapelate dal Paese dell’Est Europa, il modello dovrebbe consistere in un crossover elettrico. Non è ancora chiaro quale sarà di preciso, se sarà la prossima generazione della Panda, come fonti vicine alla compagnia avevano mormorato la scorsa settimana, oppure un altro esemplare.

In ogni caso probabilmente si tratterà di uno dei futuri modelli della medesima famiglia che riprenderà nello stile la concept car Centoventi. Qualcuno si spinge perfino a ipotizzare un veicolo destinato a collocarsi accanto alla nuova Fiat Panda. Se la teoria fosse corretta sarebbero, pertanto, due i mezzi alla spina che Fiat costruirà un domani in Serbia. Per il momento il Chief Executive Officer del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, si è limitato a confermare la buona riuscita dei negoziati.

Probabilmente ulteriori dettagli saranno concessi nell’arco delle settimane a venire. Degli annunci che metteranno chiarezza su quali modelli saranno fabbricati e quando avranno di specifico avvio i lavori. Difatti, le prospettive della società restano tuttora nebulose.

Questo a differenza di altri marchi quali Maserati, Lancia e Alfa Romeo, che hanno precisato quali veicoli ne arricchiranno il portafoglio prodotti. In merito all’avvenire della Fiat filtrano i dubbi, ma anche l’ottimismo. La forza commerciale di Stellantis lascia sperare per il meglio.

