DS E-Tense Performance: Carlos Tavares ha guidato il concept a Monaco

Carlos Tavares ha guidato la concept car di Alpine, quando nel 2012 era amministratore delegato di Renault, in occasione dell’apertura del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Ora che è CEO di Stellantis, è salito ancora una volta a bordo di un concept, ma della DS E-Tense Performance sviluppata dalla casa automobilistica francese recentemente nata.

L’evento si è svolto sabato 30 aprile in occasione dell’apertura del quarto round del campionato mondiale di Formula E 2022 sul circuito cittadino di Monaco. Parliamo di un campionato dedicato alle monoposto elettriche, dove DS Automobiles è stata coinvolta sin dalla sua nascita e ha approfittato dell’appuntamento monegasco per svelare per la prima volta in pubblico la sua nuova concept car da ben 815 CV.

DS E-Tense Performance: la concept car ha debuttato all’E-Prix di Monaco

Al termine dei due giri del circuito, Tavares ha detto a L’argus di essere rimasto colpito dal grip laterale e dalla potenza immediata disponibile. Il CEO ha dichiarato che la vettura è stata molto agile grazie al suo torque vectoring e al suo baricentro molto basso.

La nuova DS E-Tense Performance rappresenta un vero e proprio laboratorio in quanto porta con sé diverse tecnologie che vedremo sulle future vetture della casa automobilistica francese, di cui il 100% sarà elettrico a partire dal 2024.

La concept car porta con sé una configurazione dual motor con un motore posteriore da 350 kW e uno anteriore da 250 kW, oltre alla trazione integrale e a diverse tecnologie derivate dall’esperienza del marchio francese in Formula E. Un esempio è la batteria Saft prodotta da TotalEnergies che dispone di una chimica innovativa e un sistema di raffreddamento per una migliore efficienza.

La vettura ad alte prestazioni è stata svelata ufficialmente il 7 febbraio 2022. Si presenta sotto forma di una coupé completamente elettrica che utilizza una carrozzeria interamente in fibra di carbonio.

La batteria è presente in un alloggiamento composito di carbonio-alluminio ed è posta in una posizione bassa, ben oltre il centro dell’auto. Sfortunatamente, il marchio francese non ha rivelato l’autonomia di questa batteria, ma deriva dalla Formula E.

Secondo Thomas Chevaucher – direttore di DS Performance, la DS E-Tense Performance altro non è che un laboratorio che sarà utilizzato per analizzare il comportamento delle componenti e per svilupparle in vista della produzione futura.

Purtroppo, per il momento la casa automobilistica non ha rivelato se in futuro arriverà una versione di serie di questa coupé 100% elettrica, ma affermato che il frontale punta alla direzione del design pianificato per la prossima generazione di auto completamente elettriche. Sicuramente, maggiori informazioni saranno rivelate nei prossimi mesi.

