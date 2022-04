Ferrari F40: all’asta uno dei 213 esemplari per gli Stati Uniti

Tra il 19 e il 20 agosto prossimi RM Sotheby’s proporrà all’asta una splendida Ferrari F40 all’interno della prestigiosa Asta di Monterey. Parliamo di un esemplare che introduce sempre valide emozioni nel cuore degli appassionati, ancor di più se si pensa che si tratta di un esemplare appartenente al lotto di sole 213 unità destinate al mercato statunitense, ovvero una delle 60 Ferrari F40 consegnate dal costruttore di Maranello negli Stati Uniti nel 1992.

Parliamo pur sempre di uno dei più caratterizzanti modelli mai prodotti in casa Ferrari, una sportiva celebrativa oggi desiderata da collezionisti provenienti da ogni parte del Globo. Sarà lo stesso anche stavolta e nonostante una stima al momento assente, questa Ferrari F40 troverà sicuramente un nuovo proprietario.

Ogni Ferrari F40 introduce emozioni e sensazioni di elevata caratura

Esteticamente, la Ferrari F40 rifletteva ampiamente la volontà di sviluppare una Gran Turismo con caratteristiche particolarmente vicine a quelle di un’auto da corsa, con il corpo leggero ripreso da numerose considerazioni interne. Il peso è stato ulteriormente ridotto con l’uso di rivestimenti in tessuto su sedili da corsa in composito, sblocco delle porte con cinghie, pedali forati e finestrini in perspex.

Presentata pubblicamente al Salone di Francoforte del 1987, questa Ferrari F40, che sarà proposta all’asta in estate, ha completato l’assemblaggio nel settembre del 1991. Rifinita in Rosso Corsa, è stata spedita per l’importazione a Newark, nel New Jersey, e una voce nel libretto di garanzia dimostra che l’auto è stata distribuita per la vendita al dettaglio a “Monterey Ferrari” a Seaside in California.

Venduta ufficialmente nell’ottobre 1991, la Ferrari F40 è stata consegnata nel gennaio del 1992 al primo proprietario, Putra Masagung di Hillsborough, California. Poi è passata attraverso un’altra proprietà con sede in California nei successivi 13 anni prima di essere acquisita verso la fine del 2005 dal Dr. Edward Park di Beverly Hills, in California. Durante questo periodo, l’F40 ha goduto di una manutenzione costante e ha accumulato gradualmente miglia occasionali prima di essere venduto al mittente più recentemente.

Nel febbraio 2020 la F40 ha ricevuto la certificazione da Ferrari Classiche, comprensiva di Certificato di Autenticità e Libretto Rosso che chiarisce che l’auto conserva desiderabilmente il suo principale equipaggiamento meccanico originale, inclusi motore e cambio, ed è equipaggiata secondo le specifiche di fabbrica. Fino ad ora ha percorso poco più di 15mila chilometri.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!