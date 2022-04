Opel Vivaro-e: best seller in due importanti mercati

Opel Vivaro-e conserva un forte appeal tra i clienti che desiderano un veicolo commerciale elettrico rispettoso dell’ambiente. Si è rivelato il furgone medio a zero emissioni best seller in Germania nel trimestre gennaio-marzo 2022. Le sue vendite hanno aiutato la Casa del Fulmine ad aumentare la propria quota di mercato nel business sempre più importante dei veicoli commerciali leggeri elettrici fino a quasi il 19% nei primi tre mesi dell’anno.

Opel Vivaro-e: in testa alle classifiche commerciali di Germania e Regno Unito

Nel Regno Unito, il Vauxhall Vivaro-e è stato l’e-LCV best seller a marzo, confermando la leadership assoluta per il 2022. Anno dopo anno, Vauxhall ha visto crescere la sua quota di mercato degli e-LCV nel Regno Unito dal 19% al 22,7%. Opel e Vauxhall fanno parte di un piccolo gruppo di produttori già in grado di offrire varianti elettriche nell’intero portafoglio dei mezzi commerciali.

L’amministratore delegato di Opel, Uwe Hochgeschurtz, ha definito il comparto dei veicoli commerciali leggeri elettrici un settore in rapida crescita e di cruciale importanza per la filiera. Poiché un numero di volta in volta maggiore di aziende prova a ridurre i costi di gestione e le emissioni. Ecco perché le vendite di e-LCV andranno avanti a macinare successi in futuro. Per il CEO è bellissimo vedere il pluripremiato Vivaro-e indicare la via e dare prova che proporre BEV come Combo-e, Movano-e e Vivaro-e fin da subito sia stata la scelta giusta da compiere.

Con un’autonomia WLTP fino a 328 km e un carico utile massimo fino a 1.163 km, Vivaro-e è in prima linea nell’impegno per l’elettrificazione. Opel e Vauxhall continueranno il loro ampliamento della gamma con l’obiettivo di offrire una variante elettrificata di ciascun modello entro il 2024. E di commercializzare in Europa solo auto e furgoni 100 per cento a trazione elettrica entro il 2028.

Inoltre, Opel sta già preparando il prossimo step evolutivo del Vivaro: la declinazione a idrogeno. Si basa sull’attuale Opel Vivaro-e BEV, International Van of the Year 2021. L’LCV elettrico a celle a combustibile è disponibile nelle lunghezze L e M (5.30 e 4,95 m) con un carico utile fino a 1.000 chilogrammi.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!