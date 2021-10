Opel Combo-e Life debutta in Italia da 37.505 euro

Opel ha annunciato nelle scorse ore il debutto in Italia del nuovo Opel Combo-e Life con prezzi a partire da 37.505 euro. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica tedesca, il nuovo Combo-e Life è l’eroe della guida elettrica quotidiana.

Si tratta di un veicolo molto versatile e pratico che viene offerto con una o due porte laterali scorrevoli e in versione standard da 4,4 metri o XL da 4,75 metri (entrambe con cinque o sette posti a sedere). In base al profilo di guida e alle condizioni prevalenti, il nuovo modello riesce a percorrere fino a 280 km con una ricarica della batteria agli ioni di litio da 50 kWh (ciclo WLTP).

Opel Combo-e Life: il nuovo family van a zero emissioni ora è disponibile anche in Italia

Usando una stazione di ricarica pubblica in corrente continua, è possibile caricarla fino all’80% in circa 30 minuti. Grazie a una potenza di 136 CV (100 kW) e a una coppia massima di 260 Nm, l’Opel Combo-e Life è perfetto per l’uso su strada.

A seconda del mercato e della versione, riesce a raggiungere i 100 km/h partendo da 0 in 11,7 secondi mentre la velocità massima è di 135 km/h (limitata elettronicamente). Il sistema di frenata rigenerativa, con due impostazioni a scelta dell’utente, aumenta ulteriormente l’efficienza. La batteria, costituita da 216 celle e 18 moduli, è stata posizionata sotto il pianale tra l’asse anteriore e quello posteriore, quindi non limita in alcun modo l’abitacolo.

Il Combo-e Life è adatto a numerose infrastrutture energetiche e opzione di ricarica, dalla wallbox alla ricarica rapida o anche al cavo di ricarica con la presa domestica, se necessario. A bordo è presente un caricatore monofase da 7,4 kW proposto di serie oppure quello opzionale trifase da 11 kW.

La versione a cinque posti più corta offre comunque un vano bagagli da 597 litri che diventano 850 nella versione più lunga. Abbattendo i sedili posteriori, il volume di carico della versione a passo corto raggiunge i 2126 litri mentre quello più lungo i 2693 litri. Proprio come le versioni a benzina e diesel, l’Opel Combo-e Life a zero emissioni non scende a compromessi in termini di sicurezza, comfort e comodità.

A bordo troviamo una serie di tecnologie e sistemi di assistenza la guida di ultima generazione, molti dei quali fanno parte della dotazione di serie. Esempi sono il controllo della trazione IntelliGrip, il sistema per il mantenimento della corsia di marcia, il rilevamento di stanchezza del conducente, il riconoscimento dei cartelli stradali e l’allerta incidente con protezione pedoni e frenata automatica di emergenza.