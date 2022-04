Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs. BMW M3 700 CV: chi vincerà? [VIDEO]

Italia contro Germania. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio contro BMW M3. Il futuro metterà di fronte ancora una volta i due marchi, con il rilancio del Biscione nel comparto premium. La fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA permetterà di capitalizzare le sinergie delle due realtà automobilistiche, confluite in una: Stellantis. Lo ha spiegato a chiare lettere il numero uno della Casa meneghina, Jean-Philippe Imparato, anche in una recente intervista, sottolineando che senza la società madre non avrebbero alcuna speranza di sopravvivere nell’industria.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs. BMW M3 da 700 CV: che la sfida abbia inizio!

Intanto, gustiamoci un bel confronto tra BMW M3 e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Se conosci le berline sportive di alto rango, saprai forse già che l’ago della bilancia si sposta a favore della Quadrifoglio.

Questo perché il suo cuore Ferrari, un V6 da 2,9 litri con una coppia di turbocompressori, è in grado di erogare qualcosa come 510 CV (442 kW) e 600 Nm di coppia motrice, trasmettendo tutta la potenza alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 8 rapporti.

Per assistere a uno scatto da 0 a 100 km/h ti bastano poco meno di 4,0 secondi, mentre a pieno regime l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio può spingersi oltre la soglia dei 300 km/h.

L’M3 presenta a sua volta trazione posteriore, ma ha una marcia in meno nel cambio automatico. Il sei cilindri turbo in linea da 3,0 litri sviluppa 431 CV (317 kW) e 550 Nm di coppia. Alla prova sul campo, permette di coprire lo 0-100 in poco più di 4 secondi esatti e di toccare una velocità massima di 250 km/h.

Tuttavia, il verde esemplare qui raffigurano beneficia di un bel boost. Difatti, l’autore del video sostiene che non ci sono meno di 700 selvaggi cavalli, pronti a scatenarsi premendo in maniera decisa il pedale destra. Dunque, almeno a livello teorico, avrebbe le credenziali per stracciare le supercar della precedente generazione in uno sprint in rettilineo .

Ma può fare lo stesso con la performante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio? Se non hai idea di quale sarà l’esito, si tratta dell’occasione ideale per fare una (piccola!) scommessa. Scopri com’è andata qui sotto: non ti resta che skippare direttamente al minuto 2:55.

