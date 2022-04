Alfa Romeo stella polare di Stellantis per Tavares

Alfa Romeo avrà un ruolo importante all’interno del gruppo Stellantis nei prossimi anni. Lo ha ribadito questa mattina il numero uno del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Il CEO ha definito la casa automobilistica del Biscione come una sorta di Stella polare per la sua azienda che ispira tutto il gruppo.

Tavares ha ribadito questa mattina l’importanza di Alfa Romeo definita come la Stella polare di Stellantis

Le dichiarazioni sono state rilasciate questa mattina a Como dove la stampa ha avuto modo di provare per la prima volta la nuova Alfa Romeo Tonale. A proposito di questo modello Tavares ha detto che è fondamentale per il rilancio dello storico marchio milanese. Il CEO ha anche evidenziato come gli ordini siano partiti bene e che il modello sarà venduto in tutto il mondo Cina compresa.

Tavares ha anche aggiunto che con Alfa Romeo, il gruppo Stellantis può fare molti soldi. La dimostrazione c’è già stata nel 2021 dove grazie a nuove strategie nonostante il calo delle vendite dovuto all’addio di Giulietta la casa automobilistica del Biscione è tornata a fare utili.

“In 12 mesi siamo passati da un passivo di bilancio all’utile grazie a Jean-Philippe Imparato” ha dichiarato il numero uno di Stellantis. Tavares ha anche ribadito la centralità di tutti i marchi italiani per il suo gruppo. Tutti i marchi avranno 10 anni di tempo per rilanciarsi e per questo riceveranno anche grossi investimenti. Alfa Romeo dunque si conferma come futuro brand premium globale della società guidata dal CEO Carlos Tavares che non ha nascosto entusiasmo per le novità future.

