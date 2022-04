Lancia Delta: potrebbe tornare davvero nei rally

Che ci sarà presto uno spazio da dedicare alla nuova Lancia Delta, questo è ormai assodato. L’attenzione nei confronti del costruttore torinese sta tornando a crescere, in accordo con le prerogative che riesce a imporre Stellantis proprio su un marchio che ha dato tanto alla storia dell’auto in Italia e a quella dei rally e delle corse in generale a livello internazionale. D’altronde se si pensa alla Lancia Delta non si può fare a meno di pensare all’ipotesi di un collegamento con i rally che contano, lì dove un tempo emozioni e vittorie facevano il paio con uno dei modelli più amati di sempre fra le compatte “da corsa”.

Se ormai da tempo era stato escluso un ritorno nei rally per Lancia, ovvero per una vera Lancia Delta, ora le possibilità che possa rinsaldarsi questo connubio storico appaiono davvero ampie e parecchio interessanti. A ragionare in questi termini è stato il CEO di Lancia, Luca Napolitano.

Si prospetta un ritorno di una nuova Lancia Delta nei rally?

La nuova Lancia Delta dovrebbe arrivare nel 2028 concludendo un tris di novità per il costruttore e come è già noto si tratta di una variante completamente elettrica. Ora si apre quindi una parentesi molto interessante sul suo possibile ritorno contestuale nei rally, proprio in accordo con alcune dichiarazioni rilasciate da Luca Napolitano. Non è un caso che già qualche settimana fa si è parlato della possibilità di una reintroduzione del logo HF su alcuni modelli selezionati del costruttore: il ritorno nei rally potrebbe essere quindi più concreto. D’altronde sembrerebbe anche propenso ad una direzione di questo tipo anche il CEO di Stellantis, Carlos Tavares ovvero uno che ama le corse e che vi partecipa da sempre e ultimamente anche a bordo di vetture Lancia (una Stratos al Rally di Monte Carlo di quest’anno).

Bisognerà attendere però un certo rafforzamento del marchio per raggiungere un livello necessario a supportare il forte impegno nel motorsport. I ritorni potrebbe risultare molto importanti e avviando una corretta strategia, Lancia e la Lancia Delta potrebbe tornare ad essere protagoniste come un tempo. Non ci rimane che attendere, di certo ancora la strada è particolarmente lunga e tortuosa.

