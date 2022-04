Peugeot rimpiazzata da Renault al Roland Garros

Peugeot dopo 38 anni dice addio al Roland Garros. Infatti Renault ha annunciato nelle scorse ore che diventerà partner del famoso torneo di tennis Roland-Garros nell’ambito della razionalizzazione delle sue partnership, succedendo al marchio Peugeot, che fa parte del gruppo Stellantis, che ha ricoperto questa posizione per 38 anni.

Dopo 38 anni Peugeot saluta il Roland Garros, al suo posto Renault

Il marchio del Diamante è attualmente impegnato in un riposizionamento strategico per ripristinare i propri margini. Renault infatti ha deciso di ridurre il numero delle sue partnership globali. Basti pensare all’addio al Festival di Cannes, evento a cui è stato associato da quarant’anni per ridurre i costi e rifocalizzare la propria immagine di marca.

“Renault punta ora sul mondo dello sport con due grandi partnership: il rugby essendo uno dei principali partner della Federazione francese di rugby e ora il tennis, con il torneo Roland-Garros”, ha indicato la casa automobilistica francese in un comunicato.

Conclusa per un periodo iniziale di cinque anni, la nuova partnership tennistica inizierà con il prossimo torneo di Porte d’Auteuil, in programma dal 16 maggio al 5 giugno. Renault intende rendere l’evento una vetrina del suo cambio elettrico fornendo al torneo una flotta di 100 nuove Megane E-Tech.

Peugeot, dal canto suo, sta concentrando la sua strategia di sponsorizzazione sul campionato mondiale di endurance, per il quale il 20 maggio il marchio leone presenterà anche la versione finale della sua nuova hypercar 9X8.

La casa automobilistica del Leone nei mesi scorsi attraverso il CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva salutato anche Novak Djokovic. Il tennista serbo è finito nell’occhio del ciclone per le sue posizioni no vax che probabilmente hanno spinto il brand di Stellantis a dire stop alla sponsorizzazione.

