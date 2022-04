Ferrari Roma XX: ecco come sarebbe la versione da corsa [RENDER]

Dal 2005, Ferrari permette ai clienti più speciali e facoltosi di partecipare a una serie di eventi esclusivi attraverso il programma XX. Questo permette loro di guidare delle vetture appositamente preparate su circuiti molto famosi in tutto il mondo, come quelli del Mugello, Spa-Francorchamps e Paul Ricard. L’edizione 2022 prevede oltre 20 diversi eventi in tutto il mondo e sicuramente accontenterà tutti i fan dello storico marchio modenese.

Detto ciò, in questo articolo vi proponiamo una versione da corsa (purtroppo digitale) della Ferrari Roma realizzata da Magnus Concepts. Conosciuta con il nome di Ferrari Roma XX, la supercar V8 adesso presenta un pacchetto aerodinamico aggressivo, delle sospensioni ribassate, una carrozzeria dipinta di un particolare blu e tante altre modifiche.

Ferrari Roma XX: e se fosse così la versione da corsa?

La parte frontale della Roma XX è caratterizzata da un muso completamente ridisegnato, dei fari con nuovi elementi a LED gialli, una particolare griglia e un diffusore più ampio e aggressivo. Sul retro, invece, possiamo vedere una sezione inferiore completamente ridisegnata con due terminali di scarico centrali rispetto ai quattro (due per ogni lato) disponibili sulla vettura di serie. Da notare anche il grosso alettone fisso, i fanali posteriori oscurati e il diffusore con grosse aperture per l’aria e due grandi lamelle.

La vettura di serie viene proposta con un motore V8 biturbo (F154) da 3.9 litri capace di sviluppare 620 CV di potenza a 5750-7500 g/min e 760 Nm di coppia massima a 3000-5750 g/min.

Accanto troviamo la trazione posteriore e un cambio automatico Getrag a doppia frizione F1 a 8 rapporti proveniente dalla Ferrari SF90 Stradale. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,4 secondi mentre da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi. La velocità massima è invece pari a 320 km/h.

La presunta Ferrari Roma XX monterebbe una versione più potente dell’otto cilindri, magari quella utilizzata sulla SF90 Stradale, in cui produce 780 CV a 7500 g/min e 800 Nm a 6000 g/min. Parliamo della potenza più alta mai raggiunta da un otto cilindri Ferrari.

Qualche giorno fa vi abbiamo proposto un video spia pubblicato su YouTube da Varryx che ci ha mostrato una particolare versione modificata della Ferrari Roma, caratterizzata da un cofano motore più lungo e con un presunto V12 nascosto al di sotto.

Purtroppo, al momento non sappiamo su cosa sta lavorando la casa automobilistica di Maranello, ma sicuramente maggiori informazioni trapeleranno presto.

