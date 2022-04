Ferrari: ex dirigente è il nuovo CEO di McLaren

McLaren ha confermato oggi la nomina dell’ex dirigente della Ferrari, Michael Leiters, a nuovo amministratore delegato dal 1° luglio 2022. Ciò segue mesi di voci su chi sarebbe subentrato alla guida della casa automobilistica, dopo che Mike Flewitt aveva annunciato le sue dimissioni nell’ottobre 2021. La scorsa settimana abbiamo scritto che proprio Leiters era il candidato più probabile e ora la notizia della sua nomina è stata appena confermata.

Michael Leiters ex Chief Technology Officer della Ferrari nuovo CEO di McLaren

Leiters è nato in Germania, ha un dottorato in ingegneria e ha maturato esperienza in Porsche e Ferrari. Era lo Chief Technology Officer della Ferrari, ma è stato uno dei tre top manager che si sono separati dalla casa automobilistica del Cavallino rampante alla fine del 2021 dopo la nomina del CEO Benedetto Vigna. Pertanto, l’ex dirigente della casa di Maranello è stato una delle principali forze trainanti dell’epica Ferrari 296.

Michael Leiters avrà sede presso il famoso Technology Center della McLaren e l’impianto di produzione adiacente. Guiderà una forza lavoro di circa 3.000 persone in tutto il mondo. La sua posizione lo colloca anche al timone del McLaren Composites Technology Center. Questo particolare ramo della McLaren è responsabile dello sviluppo di nuove tecnologie e ha svolto un ruolo significativo nella realizzazione della hypercar ibrida ad alte prestazioni della McLaren, Artura.

Come è possibile immaginare, Leiters porterà con sé un patrimonio di esperienza e know-how. La Ferrari produce continuamente alcune delle migliori auto ad alte prestazioni a livello globale e Leiters potrebbe essere proprio ciò di cui la McLaren ha bisogno per fare il prossimo grande passo avanti. Insomma una novità interessante per questo esperto dirigente che comunque all’interno della casa automobilistica del cavallino rampante ha sicuramente lasciato un buon ricordo.

