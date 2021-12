Michael Leiters: esclusione del mago dei motori Ferrari pluripremiati

La rivoluzione già annunciata in casa Ferrari, ad opera del nuovo CEO del Cavallino Rampante Benedetto Vigna, passa da un primo set di tagli piuttosto importante che coinvolgerà il costruttore di Maranello a partire dal 2022. L’atteso rinnovo delle posizioni ricoperte oggi da alcuni manager all’interno di comparti specifici in Ferrari ha previsto una revisione di quanto ricoperto fino ad oggi da tre manager. Nello specifico il nuovo CEO Benedetto Vigna ha escluso dal parterre di manager del Cavallino Rampante: Michael Leiters, Chief Technology Officer, Nicola Boari, Chief Brand Diversification Officer, e Vincenzo Regazzoni che era Chief Manufacturing Officer.

Tra questi, una figura importantissima rimane quella rivestita da Michael Leiters che ha rappresentato un manager centrale durante le presentazioni di nuovi modelli in virtù della sua posizione centrale nel comparto dedicato ai propulsori di casa Ferrari. Parliamo quindi di una figura molto importante, sicuramente strategica in virtù della complessità dell’elemento che fino alle posizioni espresse da Vigna ha avuto fra le mani.

Michael Leiters c’è sempre stato durante le presentazioni dei nuovi modelli del Cavallino Rampante: c’era alla recente presentazione della Ferrari SP3 Daytona, ultima nata della prestigiosa Serie Icona, ma c’era pure durante la presentazione della valida 296 GTB.

Nessuno si sarebbe immaginato che l’esperienza di Michael Leiters in Ferrari si sarebbe conclusa adesso

A ben guardare, nessuno si sarebbe aspettato che Michael Leiters sarebbe stato escluso in questo modo dalla Ferrari. L’ultima Ferrari SP3 Daytona rimarrà quindi l’ultima sportiva che ha previsto una gestazione finalizzata dalle sue mani. D’altronde deriva proprio dai suoi ragionamenti il progetto del V8 Ferrari che ha vinto diverse volte il prestigioso premio Engine of the Year. Risulta perciò assai evidente l’apporto che ha caratterizzato gli anni trascorsi in Ferrari, in accordo con i V6, V8 e V12 progettati dal 2014 ad oggi.

La Ferrari ha quindi deciso di mettere da parte un ingegnere (Leiters si è laureato in ingegneria con dottorato all’Università Tecnica di Aquisgrana) di elevato lignaggio. Dal 2000 al 2013 ha già lavorato in Porsche AG dove ha rivestito molteplici posizioni fino a divenire responsabile della linea di produzione SUV nel 2010. Dal 1996, fino all’esperienza vissuta in Porsche, ha lavorato come ingegnere e manager all’Institut fur Produktionstechnologie di Aquisgrana.

Nonostante le parole di Vigna, che ha ovviamente ringraziato i tre esclusi compreso lo stesso Michael, appare forse fuori luogo l’allontanamento di Leiters anche in virtù del fatto che il suo contributo per ciò che riguarda il comparto dedicato ai motori poteva essere ancora decisamente valido.

Ci sarà ancora spazio per i suoi propulsori

Di certo si può dire che il lavoro cominciato da Michael Leiters non andrà perso. Sicuramente i suoi studi li rivedremo a bordo del futuro Ferrari Purosangue, il primissimo SUV del Cavallino Rampante. Sono suoi anche l’iconico V8 Turbo F154 e il 3.0 V6 con bancate a 120 gradi della nuova 296 GTB. Leiters ha anche diretto il lavoro sulla nuova generazione di propulsori V12 così come gli studi sulla piattaforma delle future Ferrari elettriche. È sua anche la volontà di ampliare la gamma del Cavallino Rampante con modelli che si rivolgono ad un pubblico più ampio.

C’è da dire infine che Michael Leiters ha contribuito anche ad alcune decisioni presso la Scuderia Ferrari, in accordo con i lavori per la definizione dei propulsori delle monoposto del Mondiale di Formula 1. Bisognerebbe comprendere i motivi reali che hanno condotto a questo set di scelte, soprattutto se ragioniamo sul fatto che Michael Leiters così come Boari e Regazzoni rappresentavano tre figure ben integrate all’interno della gestione del Cavallino Rampante oltre che fortemente competenti. Ora l’attesa è rivolta a chi prenderà il loro posto: i loro nomi sono attesi durante il prossimo mese di gennaio.