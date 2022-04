Jeep Wrangler 392: in gara contro due super rivali [VIDEO]

Sappiamo tutti quanto sono diventati prestazionali i SUV negli ultimi anni. La maggior parte delle persone ha una sete inestinguibile di potenza e velocità. E le Case automobilistiche non si limitano a starsene con le mani in tasca, senza provare a capitalizzare fino in fondo le opportunità disponibili. La Ferrari è tra le poche compagnie che non si è ancora unita alla festa dei suv. Ma il Purosangue colmerà la lacuna entro qualche mese o, al massimo, nel 2023. Fino ad allora, godiamoci una battaglia tra tre dei più tradizionali sport utility vehicle sul mercato. Senza discostarci dall’universo Exor, una concorrente è il Jeep Wrangler 392.

Jeep Wrangler 392 a confronto con due mostri: per l’americana non c’è via di scampo

L’aspetto positivo della gara di resistenza qui di seguito proposta è che il trio della meraviglie si sfiderà per la vittoria allo stato brado. Così facendo, dovremmo avere un’idea più dettagliata del loro effettivo potenziale, sebbene una gara di resistenza sia ancora un confronto piuttosto semplice per ciascuno dei player coinvolti.

Il Jeep Wrangler 392 è chiamato ad affrontare una mission impossible, spinto da un motore aspirato, al contrario dei competitor europee leggermente più sofisticati.

Rispetto alla Jeep Wrangler Sport “normale”, il Rubicon chiede il pagamento di un sovrapprezzo. In compenso, però, mette a disposizione un Hemi SRT V8 da 6,4 litri incluso nel pacchetto e chi può lamentarsi di avere 477 CV e 637 Nm di coppia motrice? In tale occasione è il suv più leggero, con un peso di 2.313 kg.

Accanto compare il Land Rover Defender 90 V8, che trae energia da un V8 sovralimentato da 5,0 litri. Detto ciò, ha una potenza nominale di 525 CV, mentre i valori di coppia sono di poco inferiori rispetto al Wrangler.

Vale poi la pena notare che il prezzo di un Defender V8 parte da 104.400 dollari (circa 95 mila euro al cambio attuale), contro i 74.995 dollari (circa 70 mila euro) necessari per portarsi a casa il Jeep Wrangler 392.

Ma il veicolo più costoso qui è il Mercedes-AMG G 63, poiché l’entry-level è offerto a 156.450 dollari (circa 145 mila euro). È peraltro il mezzo più pesante coi suoi 2.630 kg, ma dovrebbe comunque essere in grado di raggiungere i 100 km/h in 4,5 secondi. A consentirlo il propulsore biturbo V8 da 4,0 litri, che sprigiona ben 585 CV e 850 Nm di coppia.

Un esito già scritto

A giudicare solo dalle cifre sopra esposte, puoi già immaginare quale sarà l’esito della gara. Il Wrangler 392 viene lasciato indietro subito dopo l’inizio della prima manche, mentre il G 63 è in un campionato a sé stante. Il Mercedes-AMG taglia il traguardo di un quarto di miglio (402 metri) a una velocità di 177 km/h.

E non sembra che nessuno abbia una chance contro la tedesca nemmeno nella seconda sessione. Il Land Rover fa del suo meglio per tenere il passo, e il testa a testa prosegue relativamente fino ai 64 km/h. Ma nella vita, ottieni quello per cui paghi. Anche se il G 63 costa quasi quanto una Porsche 911 Turbo nuova fiammante, non è un problema quando affronta il rettilineo. Ma lasciamo parlare le immagini…

