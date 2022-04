Ferrari 812 Superfast: livrea speciale per l’Ucraina [FOTO]

Il conflitto bellico scoppiato in Ucraina ha fermato il mondo intero. Dopo un periodo quantomai traumatico dettato dell’emergenza Covid, è giunta l’altrettanto nefasta decisione del presidente russo di Vladimir Putin di dichiarare guerra ai vicini. Mentre il conteggio dei danni già provocati, in termini di vite umane (soprattutto) e anche economici, non smette di crescere, il numero uno di Kiev, Volodymyr Zelenski, pensa a ricostruire il Paese. Per riuscire nell’intento, il numero uno dello Stato aggredito ha stabilito di promuovere un prodotto locale. Un’iniziativa alla quale ha voluto contribuire Ferrari, nel modo che conosce meglio: mettere a disposizione una vettura di qualità sublime.

Ferrari, una mano per la ricostruzione economica dell’Ucraina: la 812 Superfast in livrea giallo-blu monopolizza gli sguardi

Per la ricostruzione dell’Ucraina dalle macerie viene promossa una vodka, battezzata Zelensky, in onore del presidente. A lanciare il brand Tobias Reichmuth, imprenditore elvetico, in sinergia con Anastasiia Rosnina, fashion designer di Kiev che nei primi giorni di marzo è scappata in Svizzera per sfuggire alle bombe di Mosca. Per sponsorizzare la bevanda, distillata tra la Svizzera e la Germania, si è optato a favore di un “testimonial” a quattro ruote.

Parliamo di un’esaltante Ferrari 812 Superfast, caratterizzata dalla singolare livrea giallo-blu. Non servirebbe nemmeno dirlo: si tratta dei colori della bandiera nazionale. Sebbene a Maranello prediligano “l’abito rosso”, siamo certi che non abbiano avuto assolutamente niente da ridire in proposito. Il messaggio aveva la priorità massima e così ecco il veicolo in tutto il suo splendore.

Sceso sulle strade di Zurigo, l’esemplare sfoggia lungo i fianchi il nome del marchio, mentre il cofano anteriore riporta l’hasthtag #drinkforpeace. Difatti, l’intera iniziativa vanta natura solidale: almeno fino al 2026 i profitti derivanti dalla vendita delle bottiglie saranno devoluti al 100 per cento a favore della ricostruzione del Paese. Senza perdere tempo, una parte sarà fin da subito corrisposta agli enti umanitari attualmente attivi in Ucraina per assistere e proteggere la popolazione civile.

L’uomo d’affari Reichmuth e la designer Rosnina hanno stretto un’alleanza con Walter Fust. Quest’ultimo, in precedenza a capo dell’Agenzia Svizzera per la Cooperazione e lo Sviluppo, condividerà la sua esperienza e competenza affinché l’idea abbia successo. Si assicurerà la corretta allocazione delle donazioni raccolte, affinché nemmeno un euro venga sprecato. Le Organizzazioni non governative (Ong) destinatarie saranno selezionate dopo una accurata fase di filtraggio. Inoltre, ogni anno si pubblicheranno relazioni dettagliate così da tener traccia della destinazione del denaro. L’aggiunta della Ferrari 812 Superfast nello spot pubblicitario consentirà di catturare ancor più l’attenzione generale.

L’obiettivo è venderne un milione di pezzi nel 2022

La bottiglia da 0.7 litri è caratterizzata dai colori della bandiera ucraina e dalla silhouette del presidente Zelensky. L’obiettivo prefissato dalle parti coinvolte nel progetto è di venderne un milione di pezzi già nel corso del 2022. A favorire l’attività pure il boicottaggio della vodka russa che nel frattempo va scomparendo dagli scaffali. E l’irresistibile forza magnetica del Cavallino rappresenterà la ciliegina sulla torta. Una garanzia assoluta nel momento in cui bisogna far brillare gli occhi a bambini e adulti.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!