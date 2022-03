Ferrari ha annunciato nelle scorse ore che donerà 1 milione di euro all’Ucraina colpita duramente dall’invasione russa del Paese. La casa automobilistica del cavallino rampante ha dichiarato che queste somme donate saranno inviate attraverso la Regione Emilia-Romagna che, in collaborazione con Croce Rossa e UNHCR, avrà il compito di finanziare progetti umanitari internazionali a sostegno del paese e iniziative locali incentrate sull’accoglienza dei rifugiati che troveranno ospitalità nella regione italiana.

Ferrari dona 1 milione di euro all’Ucraina

Un aiuto andrà anche all’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine – ONLUS per provvedere ai bisogni degli ucraini che saranno ospitati nell’area vicino all’Azienda. Inoltre, vista la situazione in atto, la Ferrari ha preso la decisione di sospendere la produzione di veicoli per il mercato russo fino a nuovo avviso.

La casa automobilistica di Maranello ha dichiarato che continueranno a monitorare da vicino la situazione e rispettando sempre tutte le regole, i regolamenti e le sanzioni previste a proposito della Russia. “Ferrari è al fianco di tutti coloro che in Ucraina sono colpiti da questa crisi umanitaria in corso”, ha affermato il numero uno della casa automobilistica italiana l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Insomma sicuramente una nobile azione da parte del produttore automobilistico di Maranello. Ricordiamo che nei giorni scorsi anche il gruppo Stellantis aveva annunciato l’intenzione di donare 1 milione di euro all’Ucraina.

Quanto alla sospensione delle attività in Russia, il numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares nei giorni scorsi aveva detto che per il momento dato che le sanzioni alla Russia non riguardavano il settore auto la produzione sarebbe continuata. Vedremo dunque come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

