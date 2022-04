Dodge Challenger elettrica: c’è chi la immagina così [Render]

Dodge Challenger elettrica sarà una delle prime vetture a zero emissioni che entreranno a far parte della gamma della casa automobilistica statunitense che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis in quota Fiat Chrysler Automobiles. La conferma è stata data nei mesi scorsi dal numero uno della casa americana, l’amministratore delegato Tim Kuniskis.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della futura Dodge Challenger elettrica

Il CEO di Dodge aveva promesso nei mesi scorsi che entro la fine del primo trimestre del 2022 sarebbe stata mostrata la versione concept car della nuova Dodge Challenger elettrica. Il debutto di questo prototipo di Dodge però fino a questo momento non si è ancora verificato. A quanto pare c’è qualche ritardo.

A questo punto è probabile lo slittamento ad uno dei grandi appuntamenti automobilistici previsti in Nord America. Ci riferiamo in particolare o al Salone dell’auto di Detroit che si svolgerà a settembre, se non ci saranno rinvii, o a quello di Los Angeles che si terrà nel corso del prossimo mese di novembre.

Nel frattempo sul web il designer e artista digitale Timothy Adry Emmanuel in un video da cui abbiamo tratto queste immagini ha mostrato quella che secondo lui potrebbe essere esteticamente parlando la nuova Dodge Challenger elettrica.

Di questa auto al momento non sappiamo nulla se non che il sound del suo motore non farà rimpiangere i precedenti modelli e che le prestazioni saranno degne di una vera muscle car nonostante si tratti di un’auto a zero emissioni. Vedremo dunque a proposito di questa auto cosa emergerà da parte del gruppo Stellantis nel corso dei prossimi mesi.

