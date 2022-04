Nuova Fiat Mobi: c’è chi la immagina così [Render]

Di una nuova Fiat Mobi si parla già da un po’. Del resto la city car che la principale casa automobilistica vende in Brasile e in altri paesi dell’America Latina dal 2016 sembra pronta per ricevere una nuova generazione che infatti dovrebbe arrivare nel corso del 2024. Questo almeno secondo quelle che sono le previsioni degli analisti di mercato del Brasile.

Nuova Fiat Mobi: un render immagina così l’aspetto della futura city car

Per il momento non vi sono stati avvistamenti della nuova Fiat Mobi. Nonostante ciò in Brasile iniziano ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello destinato a rimanere importante nella gamma di Fiat che ricordiamo in Brasile ormai da oltre un anno è la casa automobilistica con più immatricolazioni in assoluto.

A proposito della nuova Fiat Mobi, qui vi mostriamo un render del noto artista digitale Kleber Silva che ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello destinato a rimanere la entry level della gamma della principale casa automobilistica italiana in tutto il Sud America.

Meccanicamente parlando l’auto non dovrebbe venire stravolta. Lo stesso vale per la tecnologia. Quello che cambierà sarà soprattutto il design esterno dell’auto che verrà resa ancora più moderna della versione attuale.

Il cambio di design potrebbe essere ispirato dalle novità che presto saranno introdotte qui in Europa alla gamma di Fiat ed in particolare alla futura Fiat Panda che darà origine ad una nuova famiglia di auto e il cui design sarà ispirato a quello della concept Fiat Centoventi. Dunque anche per la nuova Fiat Mobi ci aspettiamo forme più squadrate e un design più futuristico.

