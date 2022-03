Fiat Mobi 2023: nuova foto spia degli interni

La Fiat Mobi 2023 non riceverà alcun cambiamento a livello estetico. Tuttavia, la casa automobilistica torinese rafforzerà la sicurezza con l’arrivo dei controlli di trazione e stabilità che saranno offerti come optional.

Detto ciò, dal Brasile arriva una nuova foto spia che mostra parte dell’abitacolo della compatta e conferma la presenza del sistema ASR (controllo elettronico della trazione). L’equipaggiamento di sicurezza era stato anticipato già ad inizio anno dai media brasiliani, affermando che le versioni Like e Trekking della Mobi 2023 avrebbero avuto questa caratteristica come optional.

Fiat Mobi 2023: una foto spia dell’abitacolo conferma la presenza del sistema ASR

Poiché la Renault Kwid 2023 è stata presentata con questo equipaggiamento di serie, però, nulla impedisce a Fiat di cambiare strategia e offrire questa funzionalità di serie nel model year 2023 della vettura.

Sappiamo che la Fiat Mobi 2023 manterrà il motore Fire Evo da 1 litro già disponibile nella gamma 2022 con i dovuti adeguamenti al nuovo standard di emissioni Proconve L7. Questo propulsore è in grado di sviluppare 71 CV di potenza a 6250 g/min e 91 Nm di coppia massima a 3250 g/min con alimentazione tramite benzina. Usando l’etanolo, invece, la potenza è di 74 CV a 6250 g/min e 95 Nm a 3250 g/min.

Nella precedente versione, lo stesso Fire Evo 1.0 erogava 75 CV con etanolo e 73 CV con benzina a 6250 g/min e 97 Nm con etanolo e 93 Nm con benzina a 3850 g/min.

Non ci sono al momento informazioni sulla data del debutto ufficiale

Per il momento non sappiamo ancora quando la casa automobilistica torinese prevede di svelare la nuova Fiat Mobi, ma ad inizio anno ha introdotto il model year 2022 che ha portato con sé novità inedite ed esclusive nel suo segmento.

La compatta è diventata ancora più efficiente e dispone del sistema ITPMS per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, rappresentando il modello ideale per chi cerca una soluzione intelligente da usare nella mobilità urbana.

Questa tecnologia monitora continuamente la pressione delle gomme. Se il sistema rileva una perdita di pressione in una o più di esse, viene emesso un avviso nell’abitacolo. Oltre ad essere un preallarme in caso di foratura, funge da avvertimento quando le gomme sono sotto pressione, aiutando la Mobi 2022 ad avere una migliore efficienza possibile grazie a pneumatici opportunamente calibrati.

Gli ultimi aggiornamenti introdotti ad inizio anno hanno permesso una riduzione dei consumi fino al 7,9%, permettendo di percorrere fino a 15 km con 1 litro di benzina nel ciclo autostradale. Complessivamente, la vettura riesce a percorrere oltre 700 km con uno solo pieno di carburante. Infine, è presente il sistema di preriscaldamento del carburante che elimina la necessità del serbatoio ausiliario della benzina nel cofano motore, in caso di utilizzo dell’etanolo.