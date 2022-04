Mercato dell’auto: anche a marzo forte flessione in Europa

Anche il mese di marzo introduce più di qualche aspetto negativo per quanto riguarda il mercato dell’auto in Europa. Nel vecchio continente, per il solo mese di marzo, sono state infatti immatricolate 1.127.077 automobili che segna un corposo calo rispetto alle immatricolazioni del marzo 2021 che avevano toccato quota 1.387.985: si deduce che il calo fra i due stessi mesi del 2021 e del 2022 è pari al 18,8%, chiaramente a sfavore del dato registrato appena un mese fa.

Il mese di marzo 2022 segna quindi un crollo non indifferente per ciò che riguarda il mercato dell’auto in Europa. La crisi che sta colpendo il settore pare quindi senza una fine, anche in accordo con le problematiche derivanti dalla crisi dei chip che ora si aggiunge alle incombenze scatenate dalla guerra in Ucraina. Decresce la flessione se guardiamo al primo trimestre, ma il calo c’è e si vede: i primi tre mesi del 2022 hanno infatti permesso immatricolazioni pari a 2.753.256 vetture che rappresentano un calo del 10,6% se guardiamo al medesimo trimestre del 2021 quando in Europa venivano immatricolate 3.080.688 vetture.

Il mercato dell’auto decresce soprattutto in Italia e in Spagna

Il mercato dell’auto decresce ormai su ogni fronte, ovvero per ciò che riguarda praticamente ogni Paese incidente sul suolo europeo. I cali percentuali sono infatti ovunque pari alla doppia cifra. Tuttavia, i cali maggiori si registrano soprattutto da noi in Italia e in Spagna: nello specifico la Penisola produce un calo del 30,2% che in Spagna diventa pari al 29,7%. Sebbene in Germania si trovi il più ampio mercato dell’auto di tutta Europa, il calo fatto registrare non è indifferente in accordo con un valore negativo del 17,5%. In Francia il valore appare invece in calo del 19,5%, mentre il Regno Unito cala del 14,3% rispetto al dato fatto registrare a marzo del 2021.

Molto più importanti appaiono tuttavia i riscontri negativi registrati da Svezia, con un crollo del 39,5%, Danimarca (dove si perde il 38,4% rispetto al 2021) e Slovenia, con un -34,5%. Al rialzo le stime in Islanda, con un +52,3%, Irlanda, con un +40,4%, e Romania grazie ad un +40,2% rispetto al marzo del 2021.

A primeggiare in Europa a marzo del 2022 troviamo il Gruppo Volkswagen, grazie a 256.579 vetture immatricolate per un calo del 25% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre alle sue spalle c’è il Gruppo Stellantis che immatricola 203.515 vetture per un calo ancora più marcato rispetto al 2021 ovvero pari ad un poco incoraggiante -30,3%. Al terzo gradino del podio si piazza il Gruppo Hyundai che invece introduce la crescita più alta del mercato, pari al 9,8% in più di vetture immatricolate rispetto a marzo 2021 grazie alle 108.397 immatricolazioni registrate. Fra i marchi in crescita troviamo DS, grazie ad un valido +22,3% rispetto al marzo del 2021: molto male Fiat che in Europa perde il 32,8% delle immatricolazioni registrate lo scorso anno.

