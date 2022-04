Leclerc derubato dell’orologio a Viareggio

Charles Leclerc è stato vittima di una rapina a Viareggio ieri in cui è stato preso il suo orologio, lo hanno riferito i media locali. Il pilota della Ferrari, attuale leader del campionato di Formula 1, si trovava nella località balneare a ovest di Imola in vista del Gran Premio dell’Emilia-Romagna di questo fine settimana.

Charles Leclerc derubato a Viareggio: nella giornata di ieri gli è stato sottratto l’orologio

Il Corriere della Sera ha riferito che Charles Leclerc in quel momento si trovava con il suo allenatore Andrea Ferrari in via Salvatori nel quartiere della Darsena quando gli è stato sottratto l’orologio. Si ritiene che il leader del campionato del mondo di Formula 1 sia stato avvicinato da qualcuno che ha richiesto una fotografia con lui intorno alle 22:00 di lunedì sera.

La polizia sta indagando sulla rapina. Da allora Leclerc ha pubblicato una sua fotografia sui social media nel simulatore della Ferrari ma non ha detto nulla a proposito di quanto accaduto. In seguito all’incidente Andrea Ferrari ha criticato in un post sui social la mancanza di illuminazione stradale nella zona. “Sono mesi che Via Salvatori è stata lasciata completamente al buio”, ha detto. “Lo ripetiamo da mesi.”

“Ebbene, ieri sera in via Salvatori ci hanno derubato”, ha proseguito. “Avete pensato di riparare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico”. L’anno scorso il rivale di Charles Leclerc, il pilota della McLaren Lando Norris è stato protagonista di un evento simile. Il pilota inglese infatti ha subito il furto del suo orologio durante la finale di calcio di Euro 2020 allo stadio di Wembley a Londra.

Ti potrebbe interessare: Charles Leclerc: per il team principal della ferrari Mattia Binotto il pilota monegasco è pronto per essere campione del mondo

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!