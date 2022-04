Charles Leclerc: per Mattia Binotto è pronto per essere campione

L’avvio di stagione 2022 per Charles Leclerc si configura come un approccio alla nuova era della Formula 1 di tutto rispetto. Il monegasco ha infatti collezionato un primo ed un secondo posto durante i primi due appuntamenti stagionali; in Bahrain ha infatti vinto davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, mentre in Arabia Saudita ha concluso secondo alle spalle di Max Verstappen e davanti a Carlos Sainz dopo una consistente lotta con il pilota olandese della Red Bull.

Fino a questo momento Charles Leclerc si ritrova quindi al vertice della classifica del Mondiale Piloti con un eccellente bottino di 45 punti fra le mani: 12 in più del compagno di squadra Carlos Sainz e ben 20 in più rispetto a Max Verstappen che in Bahrain aveva dovuto ritirarsi.

Un avvio di stagione che fa già pensare oltre, tanto che sono diversi quelli che vedono Charles Leclerc protagonista assoluto della lotta al Titolo Mondiale. Il monegasco sembra essere ormai maturo, preciso e capace di mettere da parte quelle piccole sbavature che avevano caratterizzato alcuni appuntamenti delle passate stagioni quando Charles doveva anche lottare con le incombenze di monoposto mai veramente competitive.

Secondo il team principal della Scuderia, Charles Leclerc è ormai pronto per puntare al Titolo

A spendere parole di una certa portata proprio nei confronti di Charles Leclerc è Mattia Binotto. Il team principal della Scuderia è tra i fan più agguerriti del proprio pupillo, uno che da sempre ne ha tessuto le lodi anche quando il giovane Charles appariva ancora un poco in ombra.

Al termine dell’ultimo appuntamento iridato di Jeddah, proprio Mattia Binotto ha voluto sottolineare le dosi di talento di cui dispone Charles Leclerc oggi più di ieri elogiando il talento monegasco proprio in virtù di una collocazione da Titolo che appare quanto mai possibile adesso.

Secondo il giudizio di Mattia Binotto, Charles Leclerc è ormai uno che “certamente” può giocarsi il Titolo Piloti in questo 2022 in cui le cose per la Ferrari sembrano essere cambiate davvero ridefinite sotto la luce di una nuova stella che al confronto di quella Mercedes sembra oggi più lucente e interessante. Il fatto di aver rinnovato il contratto di Leclerc fino al 2024, secondo Binotto la dice lunga sulle qualità del monegasco che in Ferrari avevano intercettato ormai da qualche tempo.

Per Mattia Binotto, oggi Charles Leclerc sta dimostrando di essere capace di lottare per un Titolo Iridato di tutto rispetto. Dal canto suo, Charles cerca di tenere però i piedi saldi per terra ammettendo di sentirsi sufficientemente soddisfatto e aggiungendo che “si può fare anche di meglio”. Un punto di vista valido, certosino e per certi versi caratteristico di chi ha trovato il bandolo della matassa e punta davvero a qualche cosa di grande. Attendiamo.

