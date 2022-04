Jeep troverà altre strade verso le performance

Il futuro delle auto ad alte prestazioni si sta muovendo verso l’elettrificazione e il marchio Jeep si sta muovendo di conseguenza, come ha anticipato il capo del marchio in Nord America Jim Morrison. Parlando con Motor Authority al New York Auto Show del 2022, Morrison ha ribadito come gli ibridi sostituiranno i modelli con motore V8.

Jeep: le versioni ad alte prestazioni in futuro saranno elettrificate

Alla domanda se il famigerato Trackhawk sarebbe mai tornato in auge, Morrison ha detto: “Non lo so. Potrebbe esserci una variante Trackhawk? Electrichawk? Chissà…” La generazione WL di Jeep Grand Cherokee genererà una variante ad alte prestazioni, ma questa vettura non disporrà di un motore V8.

Il dirigente della casa automobilistica americana di Stellantis ha espresso lo stesso scetticismo anche nei confronti di un altro presunto modello, il Gladiator Rubicon 392. “Non so se vedremo mai un Gladiator 392, a dire il vero”, ha detto. Invece, il pickup di Jeep genererà un modello PHEV 4xe, probabilmente per l’anno 2024.

Gladiator non sarà l’unica Jeep negli USA ad avere un modello 4xe, poiché il marchio afferma che tutti i suoi veicoli ne riceveranno uno entro il 2025. Alla domanda se tra questi vi sarà anche la Grand Cherokee L a tre file, Morrison ha detto: “Penso di sì, ha senso.” Per quanto riguarda il Wagoneer e il Grand Wagoneer, quei SUV probabilmente avranno bisogno di qualcosa di più potente del quattro cilindri turbo da 2,0 litri della 4xe esistente.

Dunque in base a quanto dichiarato da Morrison se il Trackhawk dovesse mai tornare, forse potrebbe essere un ibrido plug-in con il nuovo motore Hurricane. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Jeep Gladiator: il pickup della casa americana sbarca in Cina con una versione speciale

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!