Jeep Gladiator sbarca in Cina con una versione speciale

Jeep Gladiator è uno dei modelli più popolari tra quelli presenti nella gamma della casa automobilistica americana in Nord America. Adesso anche la Cina potrà sperimentare il Gladiator con il lancio della Overland Advanced Edition specifica per il mercato cinese.

Jeep Gladiator arriva in Cina con una versione speciale

Basato sull’allestimento Gladiator Overland, il modello cinese di Jeep è ben equipaggiato con funzionalità come un touchscreen informativo Uconnect 4C da 8,4 pollici con navigazione, Apple CarPlay wireless e Android Auto, Blind-Spot Monitoring (BSM), Rear Cross Path Detection, Adaptive Cruise Controll (ACC), accesso remoto senza chiave, cerchi in alluminio Granite Crystal da 18 pollici, sedili rivestiti in pelle e dettagli interni e Forward Collision Warning-Plus con frenata attiva.

Jeep Gladiator Overland Advanced Edition viene fornita con alcune altre dotazioni standard che sono opzionali sul modello nordamericano, come ad esempio la Freedom Top Hardtop componibile in 3 pezzi nero, il Sistema di scorrimento del corpo, i Fari a LED/luci diurne a LED/fendinebbia a LED, le Luci posteriori combinate a LED.

Ma ciò che distingue davvero Jeep Gladiator Advanced Edition dagli altri modelli, è l’aggiunta del cosiddetto “Kit esterno Advanced Edition”. Il kit esterno include un layout grafico a tema Gladiator Willys, prese d’aria del parafango anteriore nere e una griglia Jeep oscurata.

Sotto il cofano c’è il Pentastar V6 da 3,6 litri con tecnologia Engine Stop/Start (ESS) . Il Pentastar eroga 285 cavalli (209 kW) e 347 Nm di coppia ed è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti 850RE progettato da ZF e costruito da Chrysler. La Jeep Gladiator Advanced Edition con specifiche cinesi è dotata del sistema Selec-Trac 4×4, il sistema Jeep a quattro ruote motrici a tempo pieno con un rapporto di trasmissione ai bassi regimi di 2,72:1.

Il Gladiator Overland Advanced Edition presenta un angolo di attacco di 40,8 ° , un angolo di partenza di 25° e un angolo di break-over di 18,4 °, che consente al Gladiator Overland “Trail Rated” di affrontare quasi tutti i tipi di percorso.

