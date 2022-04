Ram 1500 elettrico: il concept sarà svelato nel 2022

Arrivano importanti novità da Stellantis a proposito di Ram 1500 elettrico. A quanto pare il primo pickup elettrico nella storia del marchio americano potrebbe essere mostrato in anteprima già nel corso del 2022 in versione concept car. Lo ha affermato Mike Koval CEO di Ram parlando con la stampa durante il Salone dell’auto di New York 2022. Il numero uno della casa automobilistica americana ha affermato che la sua azienda sta consultando i suoi fan per decidere che tipo di design dare al futuro modello elettrico.

Ram 1500 elettrico: nel 2022 vedremo la concept car del futuro pickup elettrico

Koval ha detto che Ram 1500 elettrico, che sul mercato arriverà nel 2024, sarà realizzato per soddisfare le richieste dei suoi clienti e dunque l’idea di realizzarlo tenendo conto dei loro consigli è una cosa che sicuramente ha molto senso per lui e per Ram. Koval ha anche confermato che entro il 2025 la sua azienda fornirà soluzioni elettrificate in ogni segmento di mercato. Entro il 2030 anche il brand americano di Stellantis avrà una gamma di modelli interamente elettrificata.

Ricordiamo che Ram 1500 elettrico arriverà sul mercato nel 2024 per sfidare rivali del calibro di GMC Hummer EV e Ford F-150 Lightning, due modelli che nel frattempo saranno sul mercato già da due anni. Questo ritardo rispetto ai suoi diretti rivali potrebbe però trasformarsi in un vantaggio per Ram. Questo almeno secondo quanto dichiarato nei mesi scorsi dal numero uno del gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane da Stellantis a proposito del futuro Ram 1500 elettrico, che come confermato nelle scorse ore dal CEO di Ram sarà svelato in versione concept car entro la fine del 2022.

