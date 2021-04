Peugeot 106: un esemplare con kit-car Maxi sfreccia in una cronoscalata

La Peugeot 106, una delle vetture più importanti realizzate dalla casa automobilistica francese, è stata utilizzata anche come base per diverse competizioni automobilistiche nelle varianti 1300 Rally e 1600 Rally. Due versioni differenti sono state usate nel Gruppo N e nel Gruppo A.

Come versione più potente della 106 impiegata nel rally troviamo il modello Maxi. Si tratta di una kit-car, variante della Gruppo A, con aspirazione a quattro farfalle al posto della mono-farfalla, imposta per il regolamento nel Gruppo A.

Peugeot 106: scopriamo le prestazioni di un esemplare con kit-car Maxi

Proprio questa 106 Maxi è stata la protagonista di uno degli ultimi video pubblicati su YouTube da HillClimb Monsters. In particolare, la clip mostra la vettura equipaggiata con la carrozzeria kit-car Maxi e con alla guida Luca Zumiani mentre partecipava al Nevegal HillClimb dello scorso anno. Questo progetto è il frutto dell’abbinamento di un motore aspirato da 1.6 litri e di una carrozzeria allargata dell’auto da rally della fine degli anni ’90.

Il risultato è una vettura dall’aspetto e dal sound unici. Il propulsore in questione è in grado di sviluppare una potenza superiore ai 200 CV a 8500 g/min, il tutto disposto in un corpo dal peso inferiore a 900 kg.

A partire dal 2018, in Italia quasi tutte le 106 sono emigrate dai Gruppi N e A ai nuovi Produzione di Serie e Produzione Evo in seguito all’entrata in vigore della normativa FIA sui serbatoi. Nel video presente dopo la galleria fotografica potete apprezzare le prestazioni di questa scattante Peugeot 106 kit-car Maxi.

