Stellantis: a breve sarà svelato dove sorgerà la Gigafactory in USA

Il gruppo Stellantis negli Stati Uniti sta finalizzando i piani per produrre le proprie batterie per veicoli elettrici. Lo riportano alcuni media coreani che hanno anche anticipato alcuni dettagli sulle joint venture del gruppo automobilistico con LG e Samsung che saranno meglio specificate entro la fine del mese.

LG Energy Solutions ha già annunciato che costruirà un impianto di batterie da 4 miliardi di dollari per i veicoli elettrici di Stellantis in Ontario, con una capacità che dovrebbe raggiungere i 45 GWh nel 2026. LG fornirà celle larghe (600 mm) e normali (300 mm), mentre Samsung prevede di puntare sulla sua batteria prismatica Gen 5 che offre una maggiore densità di energia al mix.

Stellantis: in Michigan o Illinois la nuova Gigafactory che sarà realizzata con Samsung

Attualmente, Samsung SDI può produrre le sue batterie e spedirle dalla sua fabbrica ungherese, ma sta cercando di costruire uno stabilimento negli Stati Uniti appositamente per la joint venture con Stellantis, dopo che un piano simile per la partnership di produzione di batterie con Rivian in America non è andato a buon fine.

I possibili luoghi che la multinazionale coreana sta valutando sono Michigan e Illinois entrambi vicini alla fabbrica di batterie di LG in Ontario. Samsung prevede di raggiungere una capacità di produzione annuale di 40 GWh, che darà a Stellantis una maggiore flessibilità per perseguire il suo ambizioso programma di elettrificazione.

La casa automobilistica ha recentemente svelato la sua strategia Dare Forward 2030 che prevede “di avere più di 75 BEV sul mercato entro il 2030 e di raggiungere vendite globali annuali di BEV di cinque milioni di veicoli”.

Per il Nord America, di recente è stata già anticipata la prima Jeep elettrica che sarà presentata nel 2023, così come la versione elettrica del pickup Ram 1500 previsto per il lancio nel 2024. Jeep ha anche mostrato un nuovo concept elettrico Wrangler Magneto 2.0 con cambio manuale, indicando che i piani di elettrificazione per i suoi fuoristrada più iconici sono stati ulteriormente accelerati al pari della strategia di produzione delle batterie.

