Ram 1200: nascerà su base Fiat Toro e sarà l’anti-Maverick

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, nel corso dei prossimi anni Ram avrà un nuovo pick-up in Brasile. Si tratta del Ram 1200, un pick-up di medie dimensioni tra due gioielli Ford, il Maverick e il Ranger. Basato sulla Fiat Toro, da cui erediterà la piattaforma Small Wide 4×4 e la scocca unibody, l’inedito Ram 1200 sarà una sorta di anti-Maverick.

Stellantis lancerà Ram 1200 per diventare leader nel segmento dei pickup in America Latina

La strategia del gruppo Stellantis è quella di diventare leader nel segmento dei pickup nel continente. Per ora è già leader con il duo Fiat Strada e Toro, due pickup compatti che dominano ampiamente il mercato. Ma sono in arrivo altri due pickup.Per competere nel segmento dei pickup medi, Stellantis avrà la nuovissima Peugeot Landtrek, che sarà prodotta in Uruguay.

Ma un segmento che in futuro vedrà protagonista il gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA potrebbe essere proprio quello dove si è insediato Ford Maverick e cioè tra Toro (4.945 m) e Ranger (5,35 m). Il nuovo Ram 1200 avrà almeno le stesse dimensioni del Ford Maverick, forse un po’ di più, ma non grande quanto il Ford Ranger.

Il nome 1200 rappresenta un veicolo un po’ più piccolo rispetto a Ram 1500, ma abbastanza potente da superare la Fiat Toro e fermare l’avanzata della Ford Maverick. Il lancio del Ram 1200 dovrebbe avvenire tra il 2024 e il 2025, poiché lo sviluppo di un pickup di queste dimensioni richiede tempo.

Il veicolo sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Goiana (PE), da cui provengono la Fiat Toro e tre SUV di Jeep: Renegade, Compass e Commander. All’interno della fabbrica, il Ram 1200 è soprannominato “Torona” perché era un Toro più grande. Ufficialmente, si tratta del Progetto 291.

Secondo il sito web Autos Segredos, il Ram 1200 arriverà sul mercato con i motori turbo flex 2.0 Tiger Shark. Lo stesso motore sarà utilizzato dal SUV Fiat Toro. Si prevede una potenza di oltre 200 CV e una coppia compresa tra 380 e 400 Nm.

Il cambio sarà un automatico a 9 rapporti e la trazione sarà 4×4, come il Maverick. Un’altra somiglianza sarà nella sospensione posteriore multi-link indipendente. Ci saranno anche versioni diesel sul Ram 1200, che sarà un elemento di differenziazione dal Maverick. Il motore sarà il 2.2 Multijet II turbodiesel da 203 CV e 440 Nm di coppia.

