Ram 1500 elettrico: nuovo teaser da Stellantis

Il gruppo Stellantis ha fornito nuove immagini teaser del futuro Ram 1500 elettrico durante una presentazione tenutasi martedì che ha delineato i piani di veicoli elettrici dell’azienda per il prossimo decennio. Questi teaser, che vi mostriamo in questo articolo, suggeriscono un design molto più moderno rispetto al 1500 a combustione interna oggi in vendita in Nord America. Si tratta dunque di una strategia simile a quella attuata da Chevrolet per la sua Silverado elettrica prevista per il 2023.

Nuovo sguardo al futuro Ram 1500 elettrico con due nuovi teaser

Il futuro Ram 1500 elettrico è previsto per il 2024 e sarà sviluppato su una piattaforma EV dedicata nota come STLA Frame. La piattaforma, uno dei quattro design modulari che saranno alla base dei futuri veicoli elettrici di Stellantis, è stata progettata per veicoli body-on-frame come pickup, SUV di grandi dimensioni e alcuni furgoni commerciali e, in alcuni casi, offrirà fino a 800 km di autonomia.

Parlando durante la presentazione, il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha affermato che il nuovo Ram 1500 elettrico supererà tutti i concorrenti sulla gamma, grazie agli attributi chiave del pickup come la capacità di traino e il carico utile. Questa è una grande responsabilità per il veicolo date le prestazioni impressionanti dei pickup elettrici che sono già stati lanciati come il Rivian R1T e il Ford F-150 Lightning, ma Ram ha ancora alcuni anni per sviluppare il suo modello.

Parlando dello sviluppo, a febbraio la casa americana ha affermato che avrebbe chiesto ai consumatori di aiutarla a plasmare il suo Ram 1500 elettrico. Ram ha lanciato il programma Ram Revolution, che offre ai consumatori la possibilità di offrire il proprio contributo. L’input verrà utilizzato per aiutare a plasmare un concetto che la casa americana utilizzerà come ispirazione per il design del suo futuro modello.

Ciò significa che il design mostrato nei teaser qui potrebbe trasformarsi man mano che ci avvicineremo al suo lancio nel 2024. Vedremo dunque a proposito del futuro pickup elettrico di Stellantis quali altri aggiornamenti arriveranno nei prossimi mesi.

