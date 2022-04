Jeep: promo esclusiva per chi acquista un SUV online

Il viaggio di Jeep all’insegna del Zero Emission Freedom (Libertà a zero emissioni) prosegue con una nuova attività, sempre volta a favorire un approccio ecosostenibile da parte dell’odierna classe di automobilisti. Per spronare i conducenti verso un comportamento virtuoso la compagnia ha organizzato varie attività, premiata anche dai numeri di vendita. In Italia, il marchio a stelle e strisce del gruppo Stellantis è leader nel comparto dei mezzi a basse emissioni. I cosiddetti LEV (Low Emission Vehicle), categoria che annovera sia i plug-in hybrid sia i BEV (Battery Electric Vehicle), rappresentano una realtà attuale. Dopo i vari campanelli d’allarme lanciati dall’ambiente, i gusti e le esigenze sono mutati.

Jeep: dentro batte un cuore green

Tra tutti i modelli ricaricabili, Jeep ha chiuso il full year 2021 con una quota pari all’11,2 per cento. Il ruolo di protagonista prosegue nell’anno in corso, acclarato dai record scritti nel primo trimestre. Nello specifico, lunga la nostra penisola la gamma di SUV 4xe è stata la preferita dell’assortimento alla spina di qualsiasi marca e segmento nel mese di marzo, con un market share del 15,8 per cento. Tale traguardo porta impressa la firma di Renegade e Compass 4xe, Sport Utility Made in Italy, e della mitica Wrangler 4xe. Se la Renegade 4xe è la best seller delle ricaricabili nel ramo di appartenenza, la Compass 4xe è l’opzione LEV numero uno in termini di volumi commerciali nel suo territorio di appartenenza e in assoluto.

La causa portata avanti da Jeep verso le forme di mobilità a basse o zero emissioni implica delle dotazioni tecnologiche sofisticate. Grazie ai progressi compiuti dagli addetti ai lavori la proverbiale attitudine off road del marchio va di pari passo con una maggiore efficienza e sostenibilità. Il connubio è frutto di un impegno ragguardevole nel business da parte degli operatori Jeep. Che, come spesso accade, hanno avuto il merito di approvvigionarsi di strumenti all’avanguardia. Si sommano a quanto abbiamo appena detto i servizi e i prodotti specifici, capaci di intercettare le esigenze contemporanee della mobilità.

Il valore della qualità

Una delle priorità del brand è la qualità. Gli elevati standard sono garantiti nel corso dell’intero processo di vendita e post vendita, con il cliente sempre al centro dell’attenzione. Tale filosofia sta alla base del notevole impegno e della vocazione alle piattaforme di commercio elettronico.

Ad avviso sia della dirigenza sia del pubblico di riferimento, un canale digitale ha il merito di unire in un sol colpo il meglio della user experience virtuale e di quella tradizionale. Nessuna esclude l’altra, bensì il processo va di pari passo, al fine di accontentare una fascia di utenti ampia ed eterogenea.

Jeep: promo ad hoc per le festività pasquali

Le manovre dirette ad una maggiore integrazione creano ulteriori punti di contatto con la domanda e danno modo di intercettare e soddisfare i bisogni di mobilità attualmente avvertiti. Per premiare i clienti più connessi e più reattivi, l’azienda ha concepito una promo ad hoc incentrata sul selling on line. Dalla nota diramata tramite i canali ufficiali si apprende che per un lotto limitato di vetture è concesso un omaggio. Chiunque ordinerà il proprio SUV Jeep comodamente da casa collegandosi al portale jeep-official.it otterrà, senza il pagamento di alcun sovrapprezzo, la vernice metallizzata o pastello, sia su Compass sia su Renegade. Qualora l’iniziativa sia di interesse è meglio sbrigarsi perché sono disponibili pochi giorni per aderire: la scadenza è fissata al 18 aprile.

