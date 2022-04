Ferrari Purosangue, è sicuro: “Presentazione nel 2022”

Ferrari andrà avanti a lanciare nel 2022 l’ambizioso ed entusiasmante piano di prodotti. Nei mesi a venire saranno svelati due ulteriori modelli, uno dei quali (rullo di tromba..) è Purosangue, che è convinto supererà le aspettative della clientela. A parlare, in occasione dell’Assemblea degli Azionisti, è l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna.

Ferrari: si getteranno le fondamenta al Capital Markets Day del 16 giugno a Maranello

Il 2022 permette pure di gettare le fondamenta in vista del prossimo piano industriale, che sarà presentato il 16 giugno al Capital Markets Day in quel di Maranello. Il 2022 è un anno dal forte significato. Festeggiano il 75esimo anniversario dall’apertura della fabbrica della sede centrale come un’unica, eccezionale compagine, propensa ad accettare ogni sfida galvanizzante e le soddisfazioni riservate per il futuro.

Il 2021 nelle tappe principali

Il CEO della Ferrari ha porto i propri ringraziamenti agli azionisti per il costante supporto e il dialogo diretto. Lo scorso anno hanno compiuto significativi passi nell’ampliare il brand a nuovi territori e scalpitano se analizzano il futuro. A giugno hanno lanciato la prima collezione di moda Ferrari in assoluto; a luglio hanno riaperto l’iconico ristorante Cavallino nel cuore di Maranello; nel secondo semestre del 2021 hanno rinnovato i relativi store sia in Italia sia negli Stati Uniti; a febbraio 2022 hanno segnato l’ennesimo importante traguardo con la sfilata alla fashion week della moda di Milano esponendo la collezione Autunno/Inverno che sta ottenendo riconoscimento mondiale.

Nel 2021 hanno presentato quattro new entry nel portafoglio prodotti, ciascuno in grado di raccogliere la reazione entusiasta del mercato e consensi in ogni angolo del pianeta. Allo stato attuale Vigna crede che la società disponga della gamma di vetture più ampia, innovativa e bella mai offerta alla clientela. Inoltre, il manager ha rimarcato gli altri risultati ottenuti nell’arco del 2021, tra cui la nuova struttura dirigenziale e, aspetto ancora più significativo, un andamento finanziario volto a confermare la solidità del loro schema di business, sia dal punto quantitativo sia qualitativo.

Nello specifico, Vigna ha sottolineato con orgoglio il primato di ricavi e utili, cresciuti a doppia cifra fino a superare i valori del periodo ante Covid e i target aziendali. Contavano di andare oltre alle contingenze esterne e ci sono riusciti. Per la prima volta nella storia del Costruttore, i ricavi, pari a 4,3 miliardi, hanno sfondato il muro di 4 miliardi di euro. Il margine operativo lordo ha conseguito a sua volta il picco assoluto del 35,9 per cento. Le premesse risultano incoraggianti, con numeri ragguardevoli e carichi da novanta pronti per essere giocati.

Ferrari: formidabile il rendimento nelle gare di Gran Turismo

Presente all’evento con il presidente della Ferrari, John Elkann, il CEO gli ha fatto eco nel momento di affrontare il tema delle competizioni sportive. Il 2021 si è rivelata la migliore annata in assoluto nelle gare del Gran Turismo. Con i bolidi della Casa capaci di aggiudicarsi i titoli mondiali piloti e costruttori nel Fia World Endurance Championship e il trionfo alla 24 Ore di Le Mans con la 488 Gte Evo. Pur avendo passato un periodo di forte crisi in Formula 1, Vigna non crede buttato via tutto per quanto riguarda il 2021.

Al contrario, crede siano emersi segnali incoraggianti in prossimità della conclusione, con il terzo posto nel Campionato Costruttori. Essersi piazzati davanti alla McLaren dopo un avvincente testa a testa, e solo dietro a Mercedes e Red Bull, pensa sia apprezzabile. A maggior ragione perché, nell’ottica della rivoluzione adottata dagli organizzatori nel regolamento, la compagine di Mattia Binotto si è attrezzata al meglio. Le avvisaglie del 2022 sono positive, in una serie completamente rivista di regole tecniche e vettura.

