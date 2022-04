Ferrari, Elkann: “Portiamo avanti l’elettrificazione”

Intervenuto in occasione dell’Assemblea degli Azionisti, svoltasi ieri, mercoledì 13 aprile 2022, ad Amsterdam ma tenutasi in videoconferenza, John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, ha espresso dei giudizi lusinghieri sul presente e proiettato lo sguardo al futuro di Ferrari. L’alto dirigente ha sottolineato i risultati raggiunti nel 2021 e illustrato l’iter di sviluppo che nel corso di quest’anno vedrà la Casa di Maranello celebrare i 75 anni di onorata attività e proseguire il processo di elettrificazione.

Ferrari: la soddisfazione di John Elkann per la partenza in Formula 1 e il reclutamento di Benedetto Vigna

Il numero uno del Cavallino Rampante ha manifestato soddisfazione per i primi Gran Premi vinti in Formula 1 nel campionato da poco inaugurato. Con due vittorie, in Bahrain al GP di apertura e in Australia, e un secondo posto, in Arabia Saudita, Charles Leclerc è lanciatissimo nella graduatoria generale. Il pilota monegasco occupa la prima posizione della classifica assoluta, forte dei 71 punti ottenuti. Il 24enne di Montecarlo ha dato prova di essere cresciuto, maggiormente pronto a centrare grandi obiettivi. Supportato da una monoposto, la F1-75, finalmente tornata competitiva, è partito con il piede sull’acceleratore.

Nel confronto con gli azionisti John Elkann ha poi rilasciato alcune dichiarazioni su quanto compiuto nel 2021 con la nomina del nuovo CEO e il lancio di 4 nuovi modelli. L’approdo, risalente al settembre scorso, di Benedetto Vigna tra le fila dell’azienda ha costituito un’altra tappa cruciale del 2021. In lui hanno trovato una forte passione e interesse per l’innovazione. Gli è bastato poco tempo per prendere le misure della realtà. Ha saputo influenzare in termini positivi l’intera squadra alle dipendenze, con grande armonia ed energia. Si è preso carico di stimolare una maggiore partnership sia all’interno del gruppo di lavoro sia nelle relazioni imbastite con i partner.

A livello di prodotti – ha proseguito John Elkann – hanno lanciato nel 2021 quattro nuovi modelli, compresa la 296 GTB, una new entry nel comparto dei PHEV alimentata da un nuovo motore V6 accoppiato a una unità elettrica. La 296 GTB, la terza opzione ibrida immessa in commercio dalla Ferrari in seguito alla SF90 Stradale e alla SF90 Spider, stabilisce un ulteriore progresso nel relativo percorso di elettrificazione.

Appuntamento al Capital Markets Day

Il presidente della Ferrari ha dunque indicato una data di particolare rilievo nelle strategie commerciali del marchio: quella del 16 giugno, la data fondamentale dell’anno. Proprio allora il Cavallino Rampante sottoporrà a investitori e analisti il prossimo piano industriale nella cornice del Capital Markets Day.

L’appuntamento darà occasione di presentare la propensione continua verso l’innovazione, l’eccellenza e l’esclusività. Inoltre, avranno l’opportunità di fornire dei ragguagli sui piani di elettrificazione. Qualcosa di fondamentale importanza nella corsa verso la carbon neutrality entro il 2030.

Successivamente, John Elkann ha desiderato porre l’accento sul significato del 2022, che coincide con il 75esimo anniversario del brand. Le celebrazioni forse includeranno l’anteprima mondiale di Ferrari Purosangue, il primo SUV che introdurrà la compagnia in un business da lei mai finora affrontato. Il 75esimo anniversario costituisce una vera pietra miliare nella storia dell’azienda, ha rimarcato John Elkann.

Che ne ha approfittato per rivolgere i ringraziamenti alle donne e agli uomini operativi in Ferrari. La loro passione, lo spirito di competizione e l’incessante desiderio di progredire hanno avuto un ruolo centrale nella perenne ricerca di performance su strada, su pista e oltre. Così è ora e così – ha promesso – sarà nei prossimi decenni. Sebbene la ricorrenza sia un invito per riflettere sul passato, Elkann crede non ci sia modo migliore per onorarlo che definire il domani. Di conseguenza, attende con impazienza il Capital Markets Day della Ferrari, il 16 giugno: segnerà una tappa fondamentale della loro storia.

