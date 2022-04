Peugeot 308: a bordo c’è l’eccellente Hi-Fi di Focal

L’impianto Hi-Fi Premium Focal presente a bordo della nuova Peugeot 308 è il risultato di un lavoro di progettazione comune durato oltre quattro anni con Focal, brand specializzato in acustica d’alto livello.

Perfettamente integrato a bordo del Peugeot i-cockpit® della nuova 308, offre un’esperienza acustica taylor made capace di associare il piacere di una perfetta nitidezza di ascolto a quello della guida di alta qualità. Lo studio congiunto di Peugeot e Focal ha permesso di definire il posizionamento ideale di ogni singolo altoparlante all’interno dell’abitacolo, al fine di offrire a tutti i passeggeri un’immersione sonora senza precedenti. È stato infatti messo in pratica uno studio incrociato delle parti strategiche in modo da garantire la migliore resa sonora all’interno dell’abitacolo. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, fino alla struttura del bagagliaio che integra il subwoofer. A bordo, l’atmosfera acustica è stabile e precisa, le voci sono chiare e dettagliate e i bassi sono profondi e di assoluto impatto.

L’approccio congiunto fra Peugeot e Focal al centro dell’impianto dedicato

Tecnologia e innovazione accomunano Peugeot e Focal: le due aziende condividono lo stesso desiderio di offrire sensazioni intense, prestazioni superiori ed emozioni uniche. Il piacere di ascoltare la musica durante un lungo o un corto viaggio, grazie a un impianto di alta qualità perfettamente integrato in un’auto d’avanguardia.

Va detto che la collaborazione fra le parti è di lunga data: è cominciata già nel 2014, concentrandosi allora sulle concept car come le e-Legend, Fractal, Insinct e il foodtruck Bistrot du Lion. Successivamente è stata però estesa alle vetture di serie, a cominciare dalle Peugeot 2008, 3008, 5008, 508 e 508 SW.

Da oltre 40 anni, Focal si è imposto come marchio di riferimento nella produzione di altoparlanti, casse ad alta fedeltà per la casa, monitor per studi di registrazione, cuffie e kit audio per auto e barche. È per questo know-how esclusivo e per la sua attività di ricerca e sviluppo all’avanguardia nel campo dell’audio che un costruttore come quello del Leone ha scelto di collaborare proprio con questa importante realtà del suono.

L’impianto Hi-Fi Premium Focal presente a bordo della nuova Peugeot 308 si compone di 10 altoparlanti con tecnologie esclusive brevettate:

4 tweeter TNF a cupola invertita in alluminio

4 mid range con membrana in Polyglass e sospensione TMD (Tuned Mass Damper) da 16,5 cm

1 canale centrale in Polyglass

1 subwoofer ovoidale con tecnologia a tripla bobina Power Flower™

Tutti vengono abbinati ad un nuovo amplificatore a 12 vie da 690 W supportato dall’elaborazione digitale del suono Arkamys. A bordo della Peugeot 308 troviamo ad esempio i tweeter a cupola invertita che sono una vera e propria creazione di Focal. Il vantaggio risiede nella direttività particolarmente bassa e nell’utilizzo di una bobina di piccolo diametro abbinata alla cupola rigida. Le membrane degli altoparlanti destinate ai toni bassi e medi vengono lavorate a partire dall’emissione sonora, puntando quindi direttamente sulle caratteristiche stesse dei materiali.

Caratteristiche di elevata qualità

La tecnologia Polyglass, esclusiva di Focal, consiste nell’applicare sottili microsfere di vetro a un cono di cellulosa. Questo processo permette di conciliare lo smorzamento della carta con la rigidità del vetro. L’indice di rigidità risulta circa 10 volte superiore a quello del polipropilene e supera persino quello del Kevlar a pelle singola.

La regolazione del rapporto massa/rigidità/smorzamento si traduce in una notevole linearità della curva di risposta in frequenza, sin dalla progettazione del diaframma. Questa innovazione si traduce anche in un aumento significativo della definizione del registro dei suoni medi.

La sospensione TMD (Tuned Mass Damper) con smorzamento armonico rappresenta una ulteriore innovazione brevettata per migliorare il registro dei suoni medi. Proprio questi rappresentano la parte più complessa da padroneggiare in un impianto audio poiché devono assicurare una connessione energetica uniforme con il canale dei bassi, oltre che raccordarsi in modo coerente con il tweeter in termini di dispersione e accelerazione. Si crea così una corposa omogeneità dell’insieme.

Grazie allo sfruttamento dell’analisi numerica agli elementi finiti, in Focal hanno sviluppato uno strumento di simulazione per visualizzare il comportamento dinamico della sospensione che assicura il collegamento del cono con la cassa e rivela i parametri su cui intervenire per migliorare.

Una volta identificati i difetti, il problema è stato quello di dare vita ad un dispositivo per controllarli: è stata quindi trasferita all’acustica una tecnica utilizzata nei sistemi antisismici, impiegata anche nelle sospensioni delle auto da corsa! Si tratta della tecnica “Tuned Mass Damper”: una massa addizionale che oscilla in opposizione alla risonanza per controllarla.

Applicata all’altoparlante, la soluzione consiste in due elementi circolari nella massa della sospensione, dimensionate e posizionate nella maniera migliore. Si realizza quindi un vero e proprio smorzatore armonico (TMD) utile per stabilizzare il comportamento della sospensione alla risonanza, per evitare deformazioni del cono e non penalizzare la dinamica.

La dotazione a bordo di Peugeot 308 prevede anche l’introduzione del subwoofer ovoidale a tripla bobina Power Flower che sostituisce la ferrite, solitamente utilizzata sugli altoparlanti. Il risultato è una riproduzione dei bassi stabile e corretta fino a livelli di pressione sonora estremi. Nel corso degli anni, questo sistema è stato adattato alle esigenze dell’industria automobilistica.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!