Peugeot Partner Rapid 2023: arriverà nelle concessionarie a maggio

Sappiamo che Peugeot sta lavorando già da diversi mesi su un nuovo furgoncino da lanciare nel mercato brasiliano. Il modello in questione si chiama Peugeot Partner Rapid ed è sostanzialmente la versione francese del Fiat Fiorino.

Il nuovo modello è stato già anticipato in diverse indiscrezioni dai media locali e inoltre è già partita la produzione all’interno dello stabilimento di Betim (MG). Ora, l’arrivo nelle concessionarie brasiliane è previsto per maggio.

Peugeot Partner Rapid 2023: l’arrivo nelle concessionarie brasiliane è previsto per il mese prossimo

Ad inizio mese abbiamo visto un prototipo mentre veniva testato sulla pista di prova della fabbrica. A differenza del Fiorino, che viene venduto in due versioni, il Partner Rapid 2023 sarà offerto nelle varianti Business e Business Pack.

Sotto il cofano, il furgoncino avrà lo stesso motore Evo Flex da 1.4 litri con potenza di 84 CV a 6000 g/min e 116 Nm di coppia massima a 4000 g/min se alimentato a benzina. Con l’etanolo, invece, proporrà 86 CV a 6000 g/min e 120 Nm a 4000 g/min. In entrambi i casi troveremo un cambio manuale a 5 rapporti.

Per quanto riguarda il design esterno, le uniche differenze tra il Peugeot Partner Rapid e il Fiat Fiorino sono la nuova calandra anteriore e il logo del Leone presente sul cofano del vano di carico. All’interno, invece, l’unico cambiamento sarà il logo di Peugeot presente al centro del volante.

Ecco cosa avrà di serie

Come il Fiat Fiorino Endurance 2022, anche il Partner Rapid 2023 proporrà di serie servosterzo, aria condizionata, sedile guidatore regolabile in altezza, alzacristalli e chiusura elettriche, chiave con telecomando, predisposizione sound, piastra paramotore, antifurto e fendinebbia.

In termini di sicurezza, il modello disporrà di airbag frontali, freni con ABS, controlli di stabilità e di trazione migliorati e sistema di assistenza alla partenza in salita. Quest’ultima è una caratteristica molto utile per un veicolo cargo come il Peugeot Partner Rapid 2023 in quanto aziona i freni per alcuni secondi. Ciò facilita l’uscita da semafori e rampe. La funzione si attiva anche in discesa, facilitando le manovre in retromarcia.

Ricordiamo che il Fiorino viene venduto anche nel mercato messicano sotto forma di Ram Rapid, che proprio come la versione della casa del Leone, si differenzia per il logo Ram presente anteriormente e per pochi altri dettagli.

Il prototipo avvistato sul circuito di prova dello stabilimento di Betim aveva cerchi in acciaio con coprimozzi e indicatori di direzione integrati nelle calotte degli specchietti retrovisori esterni, caratteristiche non disponibili sul modello di Fiat. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire ulteriori informazioni sul nuovo Peugeot Partner Rapid.

