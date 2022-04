Stellantis non venderà più parte della sede alla città di Russelsheim

Nei giorni scorsi vi abbiamo rivelato l’intenzione di Stellantis di disfarsi di una parte del terreno della sede di Opel a Russelsheim. Si era parlato della possibile cessione alla città tedesca. Nelle scorse ore però l’amministrazione comunale ha fatto sapere che non è più in corsa per acquistare circa 120 ettari del sito di Opel.

Stellantis non venderà i suoi terreni alla città di Russelsheim

La città ha annunciato nelle scorse ore di essere stata informata di questa notizia dalla società madre di Opel, il gruppo Stellantis nella giornata giovedì. “La città ha preso atto con rammarico che la sua offerta di acquisto non sarà ulteriormente presa in considerazione nella seconda parte della procedura di gara. La selezione dei restanti investitori si è basata essenzialmente sul criterio del prezzo di acquisto”.

Il ministro dell’Economia dell’Assia Tarek Al-Wazir (Verdi) ha definito la decisione difficile da capire. “Perché le attuali aree Opel che il Gruppo Stellantis vuole vendere a Rüsselsheim sono attualmente uno dei più grandi progetti di sviluppo urbano in Assia”, ha affermato.

La città di Rüsselsheim ora vuole utilizzare “misure di pianificazione urbana per garantire i suoi obiettivi strategici di sviluppo urbano”, come ha spiegato. Il capo della Opel Uwe Hochgeschurtz ha annunciato che intende continuare a lavorare a stretto contatto con la città. “Certo, per noi è molto importante lavorare insieme su questo progetto in futuro. Dopotutto, offre un’enorme opportunità di ulteriore sviluppo, non solo per noi, ma anche per la città” ha dichiarato il numero uno della casa automobilistica tedesca.

Ricordiamo infine che Opel è l’unico marchio tedesco del gruppo automobilistico Stellantis, nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles. La sede aziendale di Opel e Stellantis Germany, che comprende un enorme stabilimento Opel che si trova proprio a Rüsselsheim.

Stellantis sta progettando un campus a emissioni zero per la futura sede dell’azienda tedesca, che dovrebbe essere completato entro il 2025. Vedremo dunque dalla Germania quali altre novità arriveranno in proposito nei prossimi giorni.

