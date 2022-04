Stellantis costruirà Software a Russelsheim

Arrivano novità dalla Germania per quanto riguarda il gruppo Stellantis. L’azienda del CEO Carlos Tavares vuole creare più di cento nuovi posti di lavoro nell’intelligenza artificiale e nel networking digitale presso la sede della sua filiale tedesca Opel a Rüsselsheim.

Stellantis realizzerà software nella fabbrica Opel di Russelsheim

“Come parte della strategia software di Stellantis, stiamo attualmente costruendo una delle unità di Software X pianificate in tutto il mondo a Rüsselsheim”, ha annunciato Ralph Wangemann, responsabile delle risorse umane di Opel, in un messaggio interno ai dipendenti che è stato inviato lo scorso ​​14 marzo, come riportato da Handelsblatt. “Per quest’anno, inizialmente saranno creati posti un centinaio di posti di lavoro”, afferma una circolare separata pubblicata dai rappresentanti del consiglio di fabbrica.

Si dice inoltre che la nuova unità software di Rüsselsheim sia uno dei numerosi “talent hub” che Stellantis vuole creare in tutto il mondo entro il 2024. Complessivamente, la quarta casa automobilistica più grande del mondo vuole mettere insieme un team di 4.500 programmatori e programmatori in tutto il mondo entro due anni.

Alla Opel di Rüsselsheim ci sono attualmente più di due dozzine di offerte di lavoro per la nuova unità software. “Molti altri annunci seguiranno”, ha detto il direttore del lavoro Wangemann parlando con la stampa tedesca.

I comitati aziendali ora chiedono ulteriori investimenti. “Per non finire in disparte tecnologicamente, a medio termine dovrà seguire un’ulteriore creazione di posti di lavoro”, affermano i rappresentanti dei dipendenti. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità arriveranno a proposito di questa notizia che è stata ufficialmente data da Stellantis nelle scorse ore.

Di recente la sede di Opel a Russelsheim è stata al centro di dibattito in Germania per la notizia che Stellantis ha intenzione di vendere alcune aree della struttura considerata sovradimensionata rispetto a quelle che sono le esigenze del gruppo automobilistico.

