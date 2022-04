Citroën: oltre 17.700 immatricolazioni registrate in Italia nel primo trimestre

Citroën ha concluso il primo trimestre del 2022 in Italia, considerando sia le auto che i veicoli commerciali leggeri, dimostrando una progressiva crescita in termini di volumi e di quota.

Complessivamente a fine marzo, la casa automobilistica francese ha superato le 17.700 immatricolazioni e conquistando una quota di mercato pari al 4,7%. Questi risultati sono stati ottenuti grazie soprattutto agli eccellenti traguardi conseguiti nel mese di marzo.

Citroën: le vendite in Italia del brand sono aumentate nel primo trimestre del 2022

Soltanto il mese scorso, Citroën Italia si è posizionata quinta nel ranking dei brand che hanno venduto maggiormente nel segmento delle vetture, con una quota di mercato del 5,9% (+0,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno).

Sempre a marzo, il modello che ha riscosso il maggiore successo è stato la Citroën C3, best seller del brand francese che si è posizionata prima nel suo segmento ed è risultata la seconda auto più venduta in assoluto nel Bel Paese a marzo con oltre 4.600 unità immatricolate (+12% rispetto a marzo 2021).

Grazie a questo eccellente risultato, da inizio anno le vendite della C3 hanno raggiunto circa 8400 unità, dimostrazione del grande apprezzamento da parte del pubblico italiano di questa berlina compatta, colorata, confortevole e sempre attuale.

Il secondo veicolo più venduto di Citroën è stato il SUV C3 Aircross che ha registrato un trend in crescita da inizio anno e nel singolo mese di marzo h segnato oltre 1700 immatricolazioni, posizionandosi all’ottavo posto nel suo segmento con una quota superiore al 5%.

Molto bene anche la C4 e la Ami

Nel primo trimestre del 2022, la nuova Citroën C4 si è posizionata nella top 10 del suo segmento, incrementando la quota di mercato di quasi 1,5% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La e-C4 completamente elettrica ha rappresentato il 15% del totale delle vendite della vettura e si è posizionata al terzo posto nel suo segmento con una quota del 19%.

A fine marzo, le due ultime novità del brand di Stellantis, il cui lancio commerciale è previsto nei prossimi mesi, hanno già totalizzato 1400 ordini: 1000 riguardanti il nuovo Citroën C3 Aircross (ordinabile da febbraio) e 400 riguardanti la nuova C5 X. Inoltre, il 25% degli ordini complessivi ricevuti da Citroën riguarda la versione ibrida plug-in.

Anche la Citroën Ami, il quadriciclo leggero completamente elettrico che può essere guidato a partire dai 14 anni di età, prosegue il suo trend positivo in Italia e ha raggiunto quasi 1400 immatricolazioni da inizio anno. Inoltre, si è confermata al primo posto nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici con una quota del 76%. Oltre il 50% dei clienti italiani l’ha scelta con modalità di acquisto con formula leasing.

Ricordiamo, infine, anche l’attuale gamma della casa automobilistica francese proposta in Italia è costituita dai seguenti modelli: Ami, C3, C3 Aircross, C4 ed e-C4, C5 Aircross, C5 X, e-Berlingo, e-SpaceTourer ed e-Jumpy Atlante.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!