Fiat Pulse arriva finalmente nel mercato brasiliano: i prezzi

Il nuovo Fiat Pulse è finalmente arrivato sul mercato brasiliano come il primo SUV compatto della casa automobilistica torinese, ampliando l’offerta. Con prezzi a partire da 79.990 R$, il modello offre cinque versioni con un’enfasi sul motore GSE Turbo da 1 litro con potenza fino a 130 CV. Sono iniziate già le prevendite.

Fari a LED, avviso cambio corsia, frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni, avviso collisione, sistema Connect Me con servizi online, Internet 4G + Wi-Fi per connettere fino a otto dispositivi, shopping online CART, sistema di infotainment con display da 8.4 o 10.1 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera, cruise control, caricatore wireless per smartphone compatibili e tanto altro ancora fanno parte del pacchetto di serie proposto dal nuovo Pulse.

Fiat Pulse: il brand torinese ha annunciato finalmente i prezzi e le versioni del nuovo SUV compatto

Se ciò non bastasse, a bordo troviamo anche gli assistenti virtuali Google Assistant e Amazon Alexa che permettono di accedere alle funzionalità dell’auto, come l’apertura e la chiusura dei finestrini, l’attivazione delle luci, del clacson e persino del riscaldamento/raffreddamento dell’abitacolo con un semplice comando vocale. Non mancano navigatore GPS e varie porte USB Type-C.

Il nuovo Fiat Pulse, inoltre, vanta un quadro strumenti digitale da 7 pollici, climatizzatore automatico, braccioli per sedili anteriori, fari automatici, vari airbag, controlli di trazione e stabilità, sensori di parcheggio, sistema di assistenza alla partenza in salita, differenziale con bloccaggio elettronico e ABS.

Il nuovo Pulse arriva con un motore Firefly da 1.3 litri con potenza di 107 CV a 6250 g/min e 134 Nm di coppia massima a 4000 g/min con alimentazione tramite etanolo. Questa opzione ha un cambio manuale a 5 marce di serie o automatico CVT a 7 rapporti. È disponibile anche il GSE Turbo 1.0 che eroga 125 CV a benzina e 130 CV a etanolo e propone e 20,4 Nm tra 1750 e 3500 g/min.

Secondo i dati ufficiali forniti dallo storico marchio di Torino, il nuovo SUV compatto impiega 9,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h e consuma mediamente 1 litro ogni 12,8 km percorsi in città e 14,6 km su strada. Grazie alle sospensioni rialzante, il nuovo Fiat Pulse propone un’altezza da terra di 22,4 cm, con un minimo di 19,6 cm.

Cinque varianti disponibili

A bordo del modello troviamo anche la modalità di guida Sport con paddle al volante. In Brasile, il modello è disponibile nelle seguenti versioni: Drive 1.3 Manual, Drive 1.3 CVT, Drive Turbo CVT, Audace Turbo CVT e Impetus Turbo CVT. Il Fiat Pulse aggiunge due nuove ed esclusive colorazioni chiamate Blue Amalfi e Grey Strato (entrambe con opzioni bicolore), essendo nere in tutte le versioni, ad eccezione della variante Impetus che può essere nera o grigia.

A livello di dimensioni, il modello misura 4099 mm di lunghezza, 1989 mm di larghezza (come specchietti), 1577 mm di altezza e ha un passo di 2532 mm. Il serbatoio presenta una capacità di 47 litri mentre il vano bagagli è da 370 litri. Da precisare che i sedili posteriori sono sdoppiati.

Di seguito, trovate il listino completo del Fiat Pulse 2022:

Drive 1.3 Manual: 79.990 R$ (12.300 euro)

Drive 1.3 CVT: 89.990 R$ (13.837 euro)

Drive 1.0 Turbo CVT: 98.990 R$ (15.221 euro)

Audace 1.0 Turbo CVT: 107.990 R$ (16.605 euro)

Impetus 1.0 Turbo CVT: 115.990 R$ (17.835 euro)