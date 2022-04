Fiat Multipla in versione Lamborghini sfreccia in Autostrada [VIDEO]

La Fiat Multipla è un’auto di fama mondiale. Sfortunatamente per lei, è stato il suo aspetto bizzarro a renderla famosa. Inoltre, si tratta di un’auto che fa parlare di sé in quanto entra assai spesso nelle classifiche relative alle auto più brutte di tutti i tempi. Tuttavia, negli anni intorno a questa vettura si è creato un vero e proprio mito, cosa che ha spinto gli appassionati a utilizzare la Multipla in situazioni comiche.

Una Fiat Multipla in versione Lamborghini ripresa in un video mentre sfreccia

La produzione della Fiat Multipla è terminata nel 2010 ma il modello è spesso protagonista delle cronache in maniera piuttosto ricorrente. In effetti, alcuni creatori di contenuti non esitano a utilizzare la vettura di Fiat per metterla in situazioni estreme. Questa volta è sul canale YouTube di AutoTopNL che possiamo vedere la famosa vettura italiana. Lo scopo del video è semplice: premere a fondo l’acceleratore su una Multipla in autostrada.

Secondo quanto affermano nel canale di YouTube, il modello utilizzato per l’esperimento è un po’ speciale. Si tratterebbe infatti di una versione “Lamborghini” della Fiat Multipla, nata dalla collaborazione tra Fiat e Lamborghini. Si tratterebbe della cosiddetta Lamborghini Multipla Super Veloce.

In termini di dotazioni, la vettura è dotata di alcuni ausili aerodinamici. Troviamo nella parte anteriore un paio di pinne per aggiungere aggiungere carico aerodinamico. Mentre nella parte posteriore è stato aggiunto un ampio spoiler nella parte superiore del portellone. Qui viene fatto un omaggio alla Lamborghini poiché su questo alettone posteriore è presente l’Oro Elios, colore caratteristico del marchio italiano. Tutti questi miglioramenti consentono alla Fiat Multipla di rimanere incollata alla strada.

A livello di motore, la Multipla utilizza un quattro cilindri da 1,6 litri in grado di sviluppare 102 cavalli. Purtroppo nel video, l’auto da corsa non è riuscita a superare i 140 km/h su un tratto dell’Autostrada senza alcun vincolo sul limite di velocità. Quindi veloce si ma non troppo.

