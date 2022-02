Nuova Fiat Multipla: in Francia dicono che potrebbe tornare

Circa un decennio dopo la cessazione della produzione della Fiat Multipla, è emersa la notizia che la vettura potrebbe fare ritorno entro la metà del decennio come auto elettrica. Si noti che la Fiat non ha espresso pubblicamente interesse ad introdurre una nuova Fiat Multipla e quanto vi diciamo si basa unicamente sulle affermazioni fatte originariamente da una nota rivista francese.

Nuova Fiat Multipla: il mitico modello torna? Dalla Francia dicono di si

Secondo la stampa francese nel corso dei prossimi anni, forse addirittura nel 2024, nella gamma della principale casa automobilistica italiana potrebbe fare ritorno una nuova Fiat Multipla. Sarebbe questo il nome scelto per un futuro SUV elettrico uno dei modelli che faranno parte della famiglia di Fiat Panda.

Al momento Fiat non conferma ne smentisce l’indiscrezione. A nostro giudizio sarebbe davvero clamoroso se alla fine il nome scelto fosse proprio questo. Ricordiamo che per il SUV di Fiat si era parlato anche di utilizzare nomi storici quali Uno e Punto ma nessuno si immaginava che potesse addirittura essere rispolverato il nome di Multipla.

In effetti sembra un po’ strano che sia questo il nome scelto, in quanto a molti questo nome suscita ricordi non proprio entusiasmanti. Il design controverso di questo modello ancora oggi fa discutere nel mondo dei motori.

Se Fiat deciderà di utilizzare di nuovo questo nome, la nuova Fiat Multipla dovrebbe ereditare dal modello originale le caratteristica di avere sei posti che la rendeva un minivan versatile, oltre ad alcuni aspetti estetici caratteristici che strizzano l’occhio al design controverso della Multipla. Qui vi mostriamo un render di SRK Design che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello qualora Fiat decida per davvero di riportare in vita il suo controverso veicolo.

Vedremo nelle prossime settimane che notizia arriveranno dalla principale casa italiana. Ricordiamo che il prossimo 1 marzo qualche dettaglio in più potrebbe arrivare in quanto il gruppo Stellantis ha promesso di rivelare i suoi piani strategici per i prossimi anni.

