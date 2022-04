Alfa Romeo contenta dell’impatto di Bottas nella scuderia

Sembra essere iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Valtteri Bottas in Alfa Romeo. Xevi Pujolar, capo dell’ingegneria di pista della scuderia Alfa Romeo F1 Team Orlen, ha elogiato il “massiccio” impatto che l’esperto pilota finlandese ha avuto sull’atmosfera all’interno del team da quando è arrivato dalla Mercedes.

Xevi Pujolar: il capo dell’ingegneria di pista del team elogia l’impatto che Bottas ha avuto sul team

Bottas ha lasciato le Frecce d’Argento alla fine della scorsa stagione dopo che la Mercedes ha scelto di sostituire il finlandese con George Russell. L’ingresso in Alfa Romeo è stato ampiamente visto come un passo indietro per il pilota finlandese con il team che non è riuscito a finire più in alto dell’ottavo posto nella classifica di fine anno dall’introduzione dei propulsori ibridi nel 2014.

Tuttavia, questo non è stato il caso con Bottas che ha partecipato alla Q3 sia in Bahrain che in Arabia Saudita e ha superato ogni volta un pilota Mercedes. Alla domanda sul cambiamento di umore all’interno del box di Alfa Romeo quest’anno, Pujolar ha risposto che il cambiamento p stato davvero grande. Secondo lo spagnolo, dopo aver trascorso cinque anni con Mercedes, Bottas ha le conoscenze necessarie per aiutare il team a operare a un livello superiore a quello degli ultimi anni.

Pujolar ha detto che oltre ad aver migliorato le prestazioni dell’auto, Bottas ha avuto anche un impatto estremamente positivo sull’umore del team. Questo nel senso che c’è grande sintonia tra il pilota e il resto della scuderia e questa ovviamente è una cosa molto importante in Formula 1. La speranza ovviamente è che le cose possano migliorare ulteriormente in pista nel corso dei prossimi Gran premi.

Ti potrebbe interessare: Per Valtteri Bottas l’obiettivo stagionale è scavalcare la Mercedes

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!