Per Valtteri Bottas l’obiettivo stagionale è scavalcare la Mercedes

Valtteri Bottas, dopo aver concluso la lunga avventura in Mercedes durata ben cinque anni, è approdato all’Alfa Romeo F1 Team nelle vesti di uomo forte del team e di pilota di punta della compagine gestita da Frederic Vasseur che vede al suo fianco il cinese Guanyu Zhou.

Dopo un avvio di stagione particolarmente interessante, l’Alfa Romeo F1 Team ha voluto e dovuto rivedere gli obiettivi che potrebbero garantirgli ottime cose in questa piacevole stagione 2022. Lo stesso Valtteri Bottas ha voluto infatti fissare quelle che potrebbero essere le prerogative di questa stagione, ragionando su obiettivi piuttosto ambiziosi ma possibili da mettere in pratica.

Quando al Gran Premio del Bahrain, che ha aperto la stagione di Formula 1 attuale, si è ritrovato a scattare dalla sesta piazza Valtteri Bottas aveva accanto a se addirittura Lewis Hamilton con una Mercedes W13 dotata di caratteristiche differenti da quelle del top team indiscusso visto in questi ultimi anni. Valtteri Bottas ora guarda proprio alla Mercedes come obiettivo, ripetendo come una specie di mantra alcune condizioni che aveva espresso a suo tempo proprio al Sakhir.

Valtteri Bottas punta ad un obiettivo di assoluto valore

La nuova Alfa Romeo C42 sembra in effetti una monoposto particolarmente valida, anche in accordo con quanto certificato dalla power unit Ferrari che garantisce performance di tutto rispetto a tutti i team che la adottano. Peccato per un problema tecnico che non ha permesso a Valtteri Bottas di concludere l’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita (cominciato da una concreta ottava casella otto posizioni davanti a Lewis Hamilton e dietro George Russell di un’inezia), perché in Bahrain (a dispetto di un problema in partenza che ha condizionato anche il compagno di squadra Guanyu Zhou) le cose erano andate molto bene con un valido sesto posto finale.

Valtteri ha infatti agguantato in entrambe queste due prime occasioni la Q3, rimanendo saldamente fra i primi 10 tempi del lotto. A dispetto della débâcle di Jeddah si ritrova comunque con un piccolo bottino di 8 punti che vogliono dire tanto anche in ottica Mondiale Costruttori: se sommati al punticino raccolto da Guanyu Zhou in Bahrain, l’Alfa Romeo F1 Team si ritrova con 9 punti in sesta posizione. Un dato interessante visto che aveva concluso la stagione 2021 al nono posto finale.

Allo stesso tempo non possono essere nascoste le problematiche che sta attraversando la Mercedes, ex team di Valtteri Bottas che invece in Alfa Romeo si è ritrovato a dover fare i conti con una posizione di leader che pare rispettare nel migliore dei modi. Un set di condizioni che a sentire proprio Bottas, lo conducono a ipotizzare un obiettivo a marchio Mercedes.

Secondo Valtteri Bottas, che ha usato pochi giri di parole, in casa Alfa Romeo c’è tutto quello che serve per affrontare la Mercedes odierna e diventare “la terza forza alle spalle di Ferrari e Red Bull”. Il pilota finlandese crede infatti che l’obiettivo potrà essere proprio questo, una condizione che di certo Bottas non si aspettava di trovare dopo aver lasciato la Mercedes ed essere passato al team italo elvetico di Hinwil. Vedremo come andranno le cose.

