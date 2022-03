Fiat Chrysler, class action: “La Pacifica può prendere fuoco”

Fiat Chrysler Automobiles US non avrebbe comunicato un difetto relativo ai suoi veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) Chrysler Pacifica 2017-2018 per cui possono prendere fuoco, sostiene una nuova class action. Secondo il querelante Scott A. Olsen ad oggi non vi si è trovato ancora rimedio. Da un’indagine interna sarebbe emerso come 12 Chrysler Pacifica PHEV abbiano finito per incendiarsi a causa di una lacuna del quale, dichiara Olsen, la Casa automobilistica non conosce la causa principale.

Fiat Chrysler: movimento collettivo per difetti non comunicati delle Chrysler Pacifica

I veicoli incriminati nella class action sono potenzialmente esposti a esplosioni o incendi per un motivo ignoto, con la conseguente messa a repentaglio dell’incolumità degli occupanti della vettura e le proprietà dove essi sono custoditi, recita la nota. FCA ha emesso un richiamo nel febbraio 2022, secondo l’azione collettiva, dove il Costruttore riconosce di non avere individuato un rimedio per la risoluzione della criticità.

Stando alla versione di Olsen, acquirente di una Chrysler Pacifica PHEV nel febbraio 2018, Fiat Chrysler avrebbe notificato ai conducenti che un rimedio era “in fase di sviluppo” e invitato ad astenersi dal caricare i veicoli o parcheggiarli vicino agli edifici per il momento. Le restrizioni avrebbero tradito le aspettative create nei proprietari e locatari, riporta sempre il documento.

Olsen evidenzia il danno arrecato alla clientela per il presunto difetto non rivelato. Pertanto, FCA sarebbe colpevole di negligenza e arricchimento ingiusto, senza dimenticare la violazione del Magnuson-Moss Warranty Act e di diverse norme civili dello Stato della California.

Olsen vuole rappresentare una classe nazionale e una sottoclasse californiana di consumatori che hanno comprato o noleggiato una Chrysler Pacifica PHEV 2017-18. Chiede un processo con giuria e un provvedimento ingiuntivo insieme a danni effettivi, generali e speciali, punitivi, incidentali, risarcitori e consequenziali per sé e per tutti i membri della class action. A inizio marzo FCA ha emesso un richiamo separato per oltre 370.000 SUV Dodge Durango e camion Ram 2500, derivante da un problema con le spie di controllo elettronico.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!